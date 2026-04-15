Zaira Cedillo impulsa reactivación de espectáculo inmersivo en Teotihuacán rumbo al Mundial 2026

. La diputada Zaira Cedillo Silva impulsa reactivación de espectáculo inmersivo de luz y sonido en Teotihuacán.

Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, cultural y turístico de la Región del Valle de Teotihuacán, la Diputada Zaira Cedillo Silva presentó ante el Pleno del Congreso Mexiquense un exhorto para reactivar el espectáculo inmersivo de luz, sonido y mapping en la zona arqueológica, suspendido desde la pandemia de COVID-19.

El exhorto, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, está dirigido al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y a la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. Cedillo recordó que la cancelación del evento en 2020 afectó a miles de familias, así como a sectores hoteleros, restauranteros y artesanales de la región.

. Zaira Cedillo ante el Pleno del Congreso Mexiquense.

La legisladora informó que la reactivación del espectáculo generaría una derrama económica estimada en 460 millones de dólares, equivalente a 7 millones 960 mil pesos, además de más de 380 empleos directos y más de 2 mil empleos indirectos.

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“Con esta acción se fortalecerá el desarrollo regional y económico, la oferta cultural de la Región del Valle de Teotihuacán y los pueblos mágicos de la entidad, posicionando al Estado de México como referente nacional e internacional del turismo en zonas arqueológicas”, señaló Cedillo.

La propuesta se enmarca en la preparación del Estado de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, buscando consolidar a Teotihuacán como un destino emblemático que combine patrimonio cultural con innovación turística.