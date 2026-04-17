Caen 3 de “La Unión Tepito” que mantienen la disputa de venta de droga en la colonia Anáhuac

Detenidos Miembros de la Unión Tepito detenidos. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres integrantes del grupo delictivo “La Unión Tepito”, quienes mantienen disputa con otros jóvenes en la zona por la venta de droga en la colonia Anáhuac, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Ángel Iván Cruz Mendoza de 21 años, Joaquín Ramírez Colina de 25 años y Santiago de Jesús Espinosa Aldana de 19 años, realizaron disparos el 15 de abril en la calle Lago Zirahuén.

Estos sujetos se exhiben en redes sociales portando armas de fuego y elaborando dosis de narcóticos.

El día de los hechos, los criminales realizaron detonaciones y posteriormente ingresaron a un domicilio, donde, luego de ser revisado, las autoridades hallaron drogas.

En la calle Laguna de Guzmán y Tercera Cerrada de Laguna de Guzmán, en la colonia Anáhuac Primera Sección, los agentes observaron que los tripulantes de una motoneta color negro con rojo actuaban de manera inusual y, al notar la presencia policial, intentaron ocultar un objeto entre sus ropas y encender la unidad.

Rápidamente, los oficiales les cerraron el paso y al revisarlos, les hallaron una bolsa con aproximadamente un kilogramo de marihuana, un arma de fuego corta abastecida con seis cartuchos útiles y dos teléfonos celulares y fueron detenidos Jesús Espinosa Aldana y Ángel Iván Cruz Mendoza.

De manera simultánea, en la esquina de las calles Laguna de Términos y Lago Peypus, de la colonia Los Peralitos, el tripulante de una motocicleta color azul sin placas de circulación trató de evadir la revisión y aceleró la marcha.

El conductor, Joaquín Ramírez Colina, perdió el control y se impactó con un poste, momento en el que fue asegurado y se le realizó una revisión, tras la cual le hallaron un arma de fuego corta con 10 cartuchos útiles, una bolsa con alrededor de medio kilogramo de marihuana y un dispositivo móvil.