Reapertura del piso 2 y 4 del estacionamiento de la Terminal 2 del AICM

Terminal 2 AICM

Por medio de su cuenta de la red social X, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), dio a conocer que desde las ocho de la mañana del día en curso, se encuentra reaperturado el piso 3 y el piso 4 del estacionamiento que corresponde a la Terminal 2 y que además cuenta con 709 lugares disponibles para los vehículos.

Asimismo, añadieron que, con el objetivo de que la salida sea un proceso más ágil, sugieren que el pago del boleto se lleve a cabo a través de la aplicación. Ahorrando así tiempo de largas filas y sin necesidad de requerir efectivo.

Sin importar si el dispositivo móvil con el que se quiere hacer el pago es Android o IOS, en ambos casos la aplicación que se debe de descargar para seguir el proceso se encuentra como: Compensa Movil.

Android http://bit.ly/3OchED0

IOS http://bit.ly/3OwX00h