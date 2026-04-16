Susto en la Línea 12: vagón queda varado entre Tezonco y Olivos; justo donde se cayó en 2021 La Línea 12 del Metro se detuvo entre las estaciones Tezonco y Olivos; conoce las últimas actualizaciones del estado del servicio (Daniel Augusto)

Usuarios del Metro de la CDMX se alertaron después de que el servicio se detuviera entre las estaciones Tezonco y Olivos de la Línea 12, justo donde se cayó en 2021.

Durante la noche de este jueves 16 de abril, el Metro de la CDMX suspendió su servicio momentáneamente en la línea, provocando retrasos entre los usuarios de esa línea. Sin embargo, tras aproximadamente 30 minutos, el Metro reanudó su circulación.

Caos en la Línea 12 del Metro: ¿Qué causó la suspensión del servicio hoy 16 de abril?

De acuerdo con lo informado en las redes sociales del Metro de la CDMX, aproximadamente a las 21:10 de la noche se suspendió el servicio en la Línea 12 debido a que presuntamente una persona se arrojó a las vías.

Por lo que las autoridades suspendieron el servicio en toda la línea para proceder con las maniobras para rescatar a la persona.

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 12. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 17, 2026

¿Hay servicio en la Línea 12 del Metro ahorita?

A partir de las 21:44 horas, el Metro de la CDMX en la Línea 12 reanudó su circulación, por lo que actualmente se encuentra ofreciendo servicio de manera normal.

Aunque, debido a la suspensión momentánea, esta línea se encuentra con alta afluencia, según lo reportan usuarios en redes sociales.