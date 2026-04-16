Evita multas: ¿Quién debe reemplacar en Edomex 2026? (Gobierno del Estado de México)

El programa de reemplacamiento 2026 en el Estado de México inició el pasado 1 de abril y estará vigente hasta el 31 de agosto de este año, para que los automovilistas a quienes les corresponda realizar la renovación de placas lleven a cabo su proceso y eviten multas de tránsito.

El trámite es obligatorio y tiene como objetivo actualizar el padrón vehicular de la entidad y mejorar la seguridad pública al permitir la plena identificación de las unidades en circulación.

¿Quiénes tienen que renovar sus placas en el Edomex en 2026?

De acuerdo con lo publicado por Oscar Flores Jiménez, secretario de Finanzas del Estado de México, quienes deberán renovar sus placas durante 2026 son aquellos contribuyentes cuyas placas de circulación hayan sido expedidas en el ejercicio fiscal 2021 y cuya tarjeta de circulación establezca una vigencia del 1 de enero al 31 de agosto de 2026.

Estas personas deberán realizar el trámite de acuerdo con el último dígito del número de placa del vehículo, según el siguiente calendario:

Placas que terminan en 1 y 2: renovación en abril de 2026.

Placas que terminan en 3 y 4: renovación en mayo de 2026.

Placas que terminan en 5 y 6: renovación en junio de 2026.Placas que terminan en 7 y 8: renovación en julio de 2026.

Placas que terminan en 9 y 0: renovación en agosto de 2026.

No obstante, las placas de circulación expedidas entre septiembre y diciembre de 2021 conservarán la vigencia señalada en la tarjeta de circulación.

¿Cuál es el precio de las multas para quienes no reemplacan en Edomex?

De acuerdo con lo establecido por el gobierno mexiquense, los automovilistas del Estado de México que no realicen su cambio de placas serán multados con 2 mil 171 pesos con 40 centavos, conforme a la sanción establecida por las autoridades, consistente en el pago de 20 UMA (Unidad de Medida y Actualización). Además, sus unidades serán enviadas al corralón, perderán la oportunidad de acceder al subsidio de la tenencia y no podrán realizar el trámite de verificación.

¿Cuánto cuesta el reemplacamiento Edomex en 2026?

El proceso se realiza en el Portal de Servicios al Contribuyente, y tanto la solicitud como el trámite se podrán realizar completamente en línea.

Estos son los costos del trámite para el reemplacamiento en Edomex este 2026:

Vehículos de carga: 2,425 pesosAutos de uso particular: 1,161 pesosMotocicletas: 864 pesos

El programa aplica para vehículos con placas vencidas, por lo que es importante cumplir con este requisito para evitar sanciones.