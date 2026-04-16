Diputados reprochan falta de seriedad y diálogo frente al Mundial

Realiza primera sesión Comisión Especial del Mundial (Jennifer Garlem)

Las Comisiones Unidas de Turismo y la Especial de la Copa Mundial de Futbol 2026 celebraron la primera mesa de trabajo con la titular de la Secretaría de Turismo local, Alejandra Frausto, quien presentó avances de las obras y acciones emprendidas por el Gobierno local para recibir a millones de turistas durante el evento.

Se trata de la primera reunión (a 56 días de la justa deportiva) que organiza esta Comisión que se instaló hace un año con el fin de vigilar la organización del evento; debido a ello, algunos de los legisladores mostraron su preocupación.

Hay que señalar problemas para que haya oportunidad de crecimiento

El diputado Jesús Sesma, presidente del Congreso local y vicepresidente de la Comisión Especial del Mundial, reprochó que muchos de los puntos de la estrategia del Mundial Verde (impulsada por el Gobierno local) ya están dentro de la ley y “no deberían de cacarearse”.

Sesma señaló que la eliminación de plásticos de un solo uso —anunciada dentro de las medidas— ya es parte de la ley y lo que se debería de hacer es establecer sanciones para quienes no cumplan con ello.

Sobre el home office durante el Mundial, el diputado recordó que hace algunos meses se presentó en el Congreso local una iniciativa para trabajar desde casa cuando se active la contingencia ambiental.

“Si se puede hacer home office para el tema del Mundial, también se puede hacer para los temas de salud”, añadió.

Para concluir, el legislador comentó que, “hay que hacer una introspección de cómo podemos mejorar, y para ello hay que señalar las problemáticas, porque si no, no hay oportunidad de crecimiento”, afirmó.

La panista Olivia Garza también señaló la falta de diálogo y seriedad ante un evento tan importante como lo es el Mundial 2026; incluso, comentó que se ha actuado bajo la improvisación.

“El Gobierno local no ha asumido su responsabilidad frente a este Congreso. No puede ser que a estas alturas no exista un diálogo institucional solido... no puede ser este Congreso tenga que enterarse por medios de comunicación de decisivos avances y estrategias que debían de haberse discutido aquí”, lamentó.

El legislador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, recordó que desde hace 8 años se tenía conocimiento de que la capital recibiría al Mundial y no se planearon acciones con anticipación.

“Eso me parce que es el origen de este problema; eso provocó que no se solucionara la movilidad hacia el Estadio... tenemos concentrada la oferta turística a 15 o 25 kilómetros del Estadio. Eso no se pensó resolverlo de manera estructural”.

Destacaron el caos en la capital previo al evento, obras en el Aeropuerto y en el Metro que generan afectaciones a las y los ciudadanos; agresiones e inundaciones en la ciclovía y más.

La titular de Turismo, Alejandra Frausto, dejó claro que el Gobierno capitalino actualmente trabaja con comités y subcomités, que sesionan una vez por semana o cada 15 días, para atender los rubros de seguridad, obras, movilidad, turismo, comunicación, protección civil, salud y asuntos internacionales.

“El Mundial 2026 es una oportunidad histórica para mostrarle al mundo que la Ciudad de México es un referente de libertades, de inclusión y de derechos, donde cada visitante puede convertirse en embajador de nuestra cultura, nuestra hospitalidad y nuestro espíritu solidario”, afirmó.

Y aseguró que la ciudad llega a este momento con indicadores turísticos al alza, una robusta estrategia de promoción internacional y coordinación interinstitucional permanente.