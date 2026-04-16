Sigue cerrada la carretera Cuautitlán-Teoloyucan: reporte de la protesta de estudiantes de la FES Cuautitlán. (@AbejorroMedia)

Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán realizan un bloqueo en ambos sentidos de la carretera Cuautitlán-Teoloyucan este jueves 16 de abril.

Los manifestantes exigen la renuncia del director del plantel, el doctor David Quintanar Guerrero, así como soluciones a la inseguridad que acecha en las inmediaciones de la FES Cuautitlán, tras el homicidio de un alumno de la comunidad del campus ubicado en San Sebastián Xhala.

¿Sigue cerrada la carretera Cuautitlán-Teoloyucan por protesta de estudiantes de la FES Cuautitlán?

Hasta las 19:15 horas de este jueves 16 de abril se mantiene el bloqueo en ambos sentidos de la carretera Cuautitlán-Teoloyucan, según datos de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Bajo las consignas “¿Cómo voy a estudiar si no puedo llegar?”, alumnos y alumnas realizaron protestas al exterior del Campus 4 de la FES Cuautitlán por el asesinato de Joel Ulises Cristóbal Castillo, estudiante de la carrera de Administración en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, quien murió por heridas de arma de fuego tras presuntamente ser asaltado en las inmediaciones del plantel el pasado 9 de abril de 2026.

Alumnos exigen la renuncia del director de la FES Cuautitlán

Tras iniciar un paro activo en el Campo 4 de la FES Cuautitlán, universitarios y universitarias del plantel exigen la renuncia del director, David Quintanar Guerrero, y piden mejoras estructurales en el caos vial que se genera en las inmediaciones del plantel, así como acciones inmediatas para aumentar la seguridad en el perímetro de esta facultad de la UNAM.

Según investigaciones preliminares, Joel Ulises Cristóbal Castillo fue víctima de un asalto aproximadamente a las 14:00 horas del jueves 9 de abril. El estudiante recibió dos disparos de arma de fuego, hecho que provocó su muerte, según informó el equipo de auxilio médico que llegó a la zona.