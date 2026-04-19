Caso Edith Guadalupe: necropsia revela causa de muerte tras agresión con desarmador

Caso Edith Guadalupe De acuerdo con testimonios de la familia, la joven habría acudido a una entrevista de trabajo al edificio donde fue encontrada sin vida.

La muerte de Edith Guadalupe ha generado conmoción e indignación, luego de que se dieran a conocer los resultados de la necropsia, los cuales confirmaron que la joven perdió la vida tras una lesión grave provocada con un desarmador.

¿Qué reveló la necropsia sobre la muerte de Edith Guadalupe?

De acuerdo con los resultados periciales, la causa de muerte fue una perforación en el pulmón, derivada de una agresión directa con un objeto punzocortante, en este caso un desarmador.

La lesión habría comprometido de forma crítica el sistema respiratorio de la víctima, provocando un desenlace fatal. Este dato resulta clave para la investigación, ya que permite establecer con mayor precisión la sucesión de los hechos.

Por tanto, la necropsia se convierte así en una pieza fundamental para deslindar responsabilidades y determinar la posible tipificación del delito. En este caso en contra del vigilante del edificio en el que falleció Edith.

Más allá de los detalles forenses, el caso ha provocado una fuerte reacción social, ya que cada vez es más alarmante el nivel de violencia en contra de mujeres en México, en espacios comunes y a cualquier hora del día.

Organizaciones civiles y usuarios en redes sociales han comenzado a exigir justicia para Edith, así como una investigación clara que no deje cabos sueltos y otorgue el castigo a su homicida.

Investigación en curso

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer completamente lo sucedido. Entre los elementos que se analizan destacan el contexto en el que ocurrió la agresión, la posible relación entre la víctima y el agresor, evidencias físicas y testimoniales y la cronología de los hechos.

El dictamen pericial será determinante para avanzar en el proceso legal y definir las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con las primeras investigaciones, se ha estipulado que Juan Jesús “N”, presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe, intentó ocultar el cuerpo sin vida de la víctima con arena y llevó el cuerpo en una bolsa el sótano del edificio, ubicado en el número 829 de la colonia Nonoalco.

“En la Fiscalía estamos comprometidas y comprometidos con esclarecer plenamente los hechos y garantizar justicia para Edith y su familia; seguiremos informando“, puntualizó la fiscal Bertha Alcalde Luján en relación con este terrible caso.