Dictan prisión preventiva a presunto feminicida de Edith Guadalupe; defensa acusa que es un “chivo expiatorio”

Detenido Juan "N". (FGJCDMX)

Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva a Juan Jesús “N”, presunto asesino de Edith Guadalupe, joven de 21 años que desapareció tras acudir a una falsa entrevista de trabajo, en la colonia Nonoalco, de la alcaldía Benito Juárez.

Este sujeto es el vigilante del edificio del número 829 de avenida Revolución, donde Edith Guadalupe ​fue golpeada, atacada y privada de la vida. Juan Jesús “N” trabajaba como guardia en ese inmueble desde hace tres meses.

La defensa de Juan Jesús “N” solicitó la duplicidad del término constitucional --- derecho para extender el plazo de resolución de su situación jurídica de 72 a 144 horas, lo que permite ofrecer pruebas y preparar una mejor estrategia, garantizando el debido proceso --- así que será el próximo 22 de abril cuando se determine si el juez lo vincula a proceso.

Esto, debido a que su abogado consideró que existen fallas e inconsistencias en el armado de la carpeta de investigación, dado que, dijo, este joven fue amenazado para ser culpado como el feminicida de la mujer. Atribuyó negligencias cuando el vigilante fue detenido, por esto, advirtió que Juan Jesús “N” tiene golpes en las costillas y heridas en la mano.

Su abogado refirió que en los próximos días visitará al joven en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, con la finalidad de profundizar en la narrativa de los hechos.

Las investigaciones arrojaron que este sujeto habría tenido un altercado con Edith y la agredió.

El discurso de la Fiscalía capitalina detalla que Juan Jesús “N” atacó a Edith Guadalupe con un desarmador, para después llevar sus restos al estacionamiento del inmueble y posteriormente ocultar el cadáver bajo un bulto de tierra.

Entre los datos de prueba recabados por el personal pericial que determinaron la presunta responsabilidad de este vigilante en el feminicidio, se encuentran el informe de criminalística, el dictamen médico forense preliminar y el hallazgo de manchas de sangre en la caseta de vigilancia, lugar donde ocurrieron los hechos.

Familia dice que es inocente

Previo al inicio de la audiencia, Julián Ortega, el abogado del presunto criminal describió aparentes irregularidades en la construcción de la carpeta de investigación, además de errores en las indagatorias que mencionan a su cliente como el autor material del feminicidio de la joven.

Relató que uno de los datos de prueba a su favor corresponde a un video captado por una de las cámaras de vigilancia del inmueble, en el que se observa a un hombre de alrededor de 50 años de edad que constantemente accedía con mujeres jóvenes. Según el abogado, una filmación expone la manera en la que ese sujeto subió al elevador con una mujer, le dio un beso y la tocó por la espalda.

“Encontramos que tiene signos de que fue golpeado, entonces voy a hablar con él para meter un protocolo por tortura”.

“De los pocos indicios, está muy vaga (la carpeta de investigación) cuando se encontró el cadáver, posteriormente no hubo un acordonamiento, estuvo entrando gente, entonces eso pudo haber alterado la escena”, declaró la defensa del joven de 24 años.

También, reprochó que no existen indagatorias en contra de la empresa que presta el servicio de vigilancia en avenida Revolución 829.

Asimismo, la familia de Juan Jesús “N” alegó que este hombre no realizó ningún delito, dado que su comportamiento no corresponde a las imputaciones que se le acusan.

“Estamos seguros de que mi hijo no fue porque es un muchacho muy noble, muy trabajador y responsable con su familia, no es agresivo. Estamos conscientes de lo sucedido, pero nosotros sabemos que él no fue”, dijo su madre.

Y temen que Juan Jesús “N” sea un “chivo expiatorio” para proteger a los criminales que citaron a Edith Guadalupe a la falsa entrevista de trabajo y que posteriormente la asesinaron.

“Que lo hayan amenazado, queremos justicia tanto para Edith Guadalupe como para mi hijo, porque como madre ¿Cómo mi hijo va a hacer un delito así y volver a regresar? Es ilógico y a mi hijo lo conozco, es un niño que es muy conocido, es muy noble y muy amiguero, es incapaz de hacer algo así“.

“Él fue amenazado, yo lo conozco, es mi hijo, le veo su cara y él no es así, temo por su seguridad, uno cómo sea acá afuera”, añadió el padre del detenido.

Así, agregaron que no han tenido comunicación con Juan Jesús “N” después de su detención y que se percataron de su captura a través de los medios de comunicación.

“Si hubiera tenido un mal comportamiento con otra persona, lo hubieran reportado y despedido, pero duró tres meses en una empresa y ahora resulta que lo agarran”.

La necropsia arrojó que Edith Guadalupe falleció a causa de diversos golpes.

En el desarrollo de la investigación, la Fiscalía realiza entrevistas a personal del edificio, así como a la administradora — señalada por la familia de negligente — y a vecinos.

Con todo y que tras el feminicidio, diversas mujeres relataron que habían sido citadas vía redes sociales a presuntas entrevistas de trabajo en el número 829 de avenida Revolución, y que como condición s eles exigía que acudieran solas y sin su identificación del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que se podrían extraviar, Bertha Alcalde confirmó que no se cuentan con denuncias previas respecto a que en ese edificio opere alguna red criminal con falsas ofertas de empleo con la finalidad de trata de personas.