IECM habilita voto anticipado en línea para COPACO y Presupuesto Participativo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México dejó listo el sistema electrónico que permitirá votar y opinar en línea, de manera anticipada, en la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria y en la Consulta de Presupuesto Participativo correspondientes a 2026 y 2027.

Más de 65 mil personas previamente registradas podrán participar a través de esta modalidad entre el 20 y el 30 de abril.

En un acto público, el organismo realizó la sesión de configuración del Sistema Electrónico por Internet (SEI), herramienta mediante la cual la ciudadanía habilitada podrá emitir su voto y opinión sin acudir físicamente a una mesa receptora.

En la sesión se integraron los componentes técnicos necesarios para la operación del sistema, entre ellos la definición del periodo de votación anticipada —del 20 al 30 de abril, en un horario de 9:00 a 17:00 horas— y la carga de la información correspondiente a la lista de personas electoras.

Esta incluye a capitalinos en prisión preventiva y a residentes en el extranjero que realizaron su registro previo para participar bajo esta modalidad.

También se incorporaron al sistema las 18 mil 781 candidaturas que contenderán por integrar las COPACO, así como los 22 mil 852 proyectos ciudadanos que participan en la Consulta de Presupuesto Participativo para los ejercicios 2026 y 2027, además del catálogo de unidades territoriales donde se aplicarán estos mecanismos.

Como parte del procedimiento técnico, se generó la llave criptográfica que permitirá resguardar los votos y opiniones almacenados en las urnas virtuales y descifrarlos únicamente al momento del cómputo. Esta llave fue entregada al secretario ejecutivo del organismo electoral, Bernardo Núñez Yedra, quien la mantendrá bajo resguardo hasta la etapa correspondiente.

Durante la configuración se verificó que la base de datos del sistema se encontrara en ceros y que el SEI permaneciera cerrado antes del inicio de la votación, con el fin de garantizar condiciones de certeza y transparencia en el proceso.

Todo el procedimiento fue grabado y transmitido en tiempo real a través de los canales digitales institucionales, como parte de las medidas de publicidad y seguimiento del proceso.

El organismo electoral capitalino convocó a las personas registradas a participar en esta jornada anticipada y a seguir el desarrollo de estos ejercicios de participación ciudadana mediante sus medios oficiales.