Renuevan imagen de placas del transporte público en el Edomex; no tendrá costo para concesionarios

El Gobierno del Estado de México inició la renovación de la imagen institucional de las placas del transporte público en las modalidades de autobús, taxi y servicios especializados, así como en patrullas y ambulancias, con el propósito de fortalecer la identificación de las unidades y dar mayor certeza jurídica a concesionarios y usuarios.

Las nuevas láminas, junto con la tarjeta de circulación y el engomado, se encuentran disponibles desde el 10 de abril en las ventanillas de servicio ubicadas en Tlalnepantla, Toluca y Nezahualcóyotl, informó la dependencia estatal.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, este cambio no implicará un costo adicional para concesionarios ni permisionarios. Las placas actuales continuarán vigentes y sólo deberán sustituirse cuando exista la necesidad administrativa de actualización.

En el rediseño se incorpora un esquema regional de identificación. Para ello, la Secretaría dividió el territorio mexiquense en 12 regiones, a cada una de las cuales se le asignó un color específico (Pantone), con el fin de facilitar la plena identificación de las unidades de transporte público según su zona de operación.

Las regiones establecidas son: Atlacomulco, Zumpango, Ecatepec, Cuautitlán, Naucalpan, Toluca, Texcoco, Valle de Bravo, Nezahualcóyotl, Chalco, Ixtapan de la Sal y Tejupilco, que agrupan a la totalidad de los municipios de la entidad.

Según explicó Adrián Bolaños León, director general del Registro Estatal de Transporte Público, la medida busca ordenar y modernizar los elementos visuales que permiten reconocer las unidades autorizadas para prestar el servicio, lo que también contribuiría a mejorar las condiciones de seguridad para las personas usuarias.