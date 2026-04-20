Caen 2 con 15 mil dosis de medicamento falso y vacunas falsificadas en Huixquilucan

Detenidos Distribuidores de medicamentos apócrifo. (SSPC)

Autoridades detuvieron a Rodolfo “N” y Areli “N”, vinculados con la venta de medicamentos apócrifos, tras un cateo en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Se aseguraron 15 mil dosis de medicamento controlado, cocaína, vacunas falsificadas y etiquetas para su distribución.

En la colonia Jesús del Monte se desplegó un operativo para ejecutar el cateo, donde se detuvo a ambas personas y se aseguraron 110 dosis de vacunas apócrifas para VPH, 22 vacunas para neumococo, nueve vacunas para sarampión, un millar de etiquetas para cajas de vacunas, 15 mil dosis de clonazepam, cocaína, 20 cartuchos y diversos dispositivos electrónicos.

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.