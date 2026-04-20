Automovilistas circulan en tramos rehabilitados de Periférico Norte tras avance de obra estatal

Automovilistas que transitan por el Periférico Norte comenzaron a circular en tramos ya reconstruidos de esta vialidad, luego de que el gobierno estatal reportara un avance superior al 93 por ciento en los trabajos de rehabilitación que se realizan a lo largo de 108 kilómetros, desde Naucalpan de Juárez hasta Tepotzotlán.

De acuerdo con la Junta de Caminos del Estado de México, los carriles centrales ya se encuentran en funcionamiento en los frentes concluidos, mientras que en los tramos restantes continúan labores de balizamiento, colocación de señalización, delimitación de carriles, advertencias en curvas y marcaje de límites de velocidad.

La dependencia indicó que por esta vía circulan diariamente alrededor de 204 mil vehículos, por lo que la rehabilitación busca mejorar las condiciones de seguridad y fluidez para quienes utilizan esta ruta que conecta municipios del norte del Valle de México.

Según lo informado, los carriles centrales están diseñados para una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora, y con la renovación de la superficie de rodamiento se prevé que los tiempos de traslado puedan reducirse entre 25 y 30 minutos, dependiendo del origen y destino de los recorridos.

La intervención contempla el tramo que atraviesa Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán, donde se realizaron trabajos para eliminar baches, renovar la carpeta asfáltica y mejorar la iluminación.

Como parte de las acciones de seguridad vial, se colocan captafaros, reflectores y se renueva el sistema de luminarias a lo largo de la vialidad. También se llevan a cabo labores de mantenimiento en áreas verdes y mejoras en puentes peatonales ubicados en distintos puntos del trayecto.

Usuarios consultados en la zona señalaron que la mejora de la superficie de rodamiento favorece la circulación y reduce el desgaste de los vehículos, además de brindar mayor visibilidad durante la noche por la nueva iluminación instalada.