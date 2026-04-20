¿Existe el ‘Día Internacional de José José’? Así puedes celebrar este 20 de abril al Príncipe de la Canción en CDMX

Día Internacional de José José Cada 20 de abril se conmemora el Día Internacional de José José y este 2026 se realizará un homenaje gratuito al legendario intérprete.

La semana inicia con una fecha que rinde homenaje a uno de los intérpretes más influyentes y exitosos de la música latina, el Día Internacional de José José, conmemoración creada por sus fanáticos y fanáticas más fieles en honor a una de sus famosas melodías: ‘Me vas a echar de menos’.

A pesar de que no se trata de un día festivo oficial, este 20 de abril se ha consolidado como una fecha especial en el calendario de la música mexicana y ha dado al público de José José el pretexto perfecto para (no, no beber Bacardi en la oficina) celebrar el legado del barítono más importante de México con un homenaje gratuito en la capital.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de José José este 20 abril?

En el año pandémico, 2020, seguidores y seguidoras del artista establecieron que José José debía tener un día para ser conmemorado. Sin embargo, no eligieron la fecha de su nacimiento o fallecimiento, sino que recurrieron al álbum Promesas de 1985 para extraer un verso específico de una de sus canciones más populares.

“Y me estarás llamando cada 20 de abril...”, con letra de Rafael Pérez Botija y siendo la única fecha que se menciona en el repertorio del intérprete, los y las fans de José José consideraron que era la fecha perfecta para homenajear a su ídolo y, como la canción lo indica, expresar también cuánto es extrañado.

Homenaje a José José este lunes 20 de abril: ¿dónde y a qué hora será?

Para celebrar este Día Internacional de José José, sus seguidores y seguidoras han organizado un evento gratuito en Parque de la China, frente a la estatua del Príncipe de la Canción, en la colonia Clavería que está ubicada dentro de la alcaldía Azcapotzalco.

El evento iniciará de las 16:00 a las 18:00 horas de este lunes y será completamente familiar y de convivencia sana, en otras palabras, no se permitirá el consumo de alcohol en el homenaje para mantener una atmósfera respetuosa y accesible para todas las edades.

¿Cómo llegar al Homenaje a José José en el Parque de la China?

En caso de que viajes en automóvil al Parque de la China, las calles que te llevan a este punto son:

Avenida Cuitláhuac.

Avenida Aquiles-Serdán.

Calzada México-Tacuba .

Por otra parte, si viajas en transporte público, la forma más sencilla de llegar al evento del Día Internacional de José José es vía Transporte Colectivo Metro, usando la Línea 2 (azul) y bajando en la estación Cuitláhuac; saliendo de ella, tendrás que caminar alrededor de 15 minutos apoyándote con Google Maps.

¿Qué mejor forma de iniciar la semana que afinando la garganta con José José? ¡Lánzate!