Marcha Cannábica CDMX 2026: actividades, horario y ruta completa del Día Mundial por la Liberación de la Marihuana

Marcha por la legalización de la marihuana en México Marcha por la legalización de la marihuana en México (La Crónica de Hoy)

Este lunes 20 de abril, la capital del país se une a la conmemoración global del “Día Mundial por la Liberación de la Marihuana en México” con diversas actividades organizadas por colectivos pro-cannabis. Por lo que hoy se llevarán a cabo concentraciones, festivales y expresiones culturales en distintos puntos de la ciudad.

Integrantes de La Comuna 4:20 y del Colectivo “Plataforma 4:20” realizarán el encuentro denominado “No Marchamos, Conmemoramos”.

¿Qué se exigirá en la marcha “No Marchamos, Conmemoramos” en CDMX hoy 20 de abril?

De acuerdo con la información oficial por parte de ambos colectivos, esta marcha tiene la finalidad de exigir derechos fundamentales de todos los consumidores de la marihuana, entre los que se encuentran:

Acceso libre y universal a la cannabis.

El derecho al autocultivo.

El respeto a todos los usos de la planta.

Un alto al acoso de las personas consumidoras de la misma.

Actividades Día Mundial del Cannabis 20 de abril en CDMX

Para este día 420 se prevee una concentración en las inmediaciones del Ángel de la Independencia desde las 12:00 horas y hasta las 20:00 horas por parte de colectivos pro- cannabis y público en general.

Como tal, se trata de una concentración pacífica sin intención de marchar hacia algún punto. Sin embargo, se espera que haya actividades como charlas informativas y una selección de DJ’s que amenizarán la concentración.

Line Up Marcha 420 en el Ángel de la Independencia

Para esta concentración se espera un line up muy nutrido de géneros como el reggae, trance, drum and bass, entre otros, conformado por los siguientes artistas:

Mind Bender

Anomalia Error

Coco

Watson / Mariana Revilla

Infecktor

Koko Midi

Hosenfeld

Zoonic Music

Mulalien / Mukal

Ouo / Yasser

Ángel Chávez

Zidharx

Ikaro

Zonas afectadas por la Marcha 420 hoy en CDMX

Siguiendo la información de los colectivos antes mencionados, las principales vialidades que serán afectadas por las marchas son las siguientes:

Munumento a la Revolución

En este punto de concentrará La Comuna 4:20.

Alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco

Mientras que “Plataforma 4:20” se concentrarán en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco y marcharán a los siguientes puntos de encuentro: