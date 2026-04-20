Edomex inicia circulación en tramos reconstruidos de Periférico Norte

Periférico Norte , Edomex

Después de una serie de trabajos de reconstrucción, los tramos del Periférico Norte en el Estado de México ya se encuentran en operación y dando beneficio a un promedio de 204 mil automovilistas que transitan diariamente esta vialidad.

Este proyecto que forma parte de la meta “2026, Año de las Obras en Edomex” fue diseñado para beneficiar al sector turístico y económico dando atención a 108 kilómetros desde Naucalpan hasta Tepotzotlán, destacando las mejoras en la iluminación y la eliminación de baches.

Joel González Toral, Director General de la Junta de Caminos del Estado de México, informo que los carriles centrales ya se encuentran en funcionamiento y los tramos faltantes están en la fase de balizamiento que contempla la delimitación de carriles, señalización de salidas y advertencias en curvas.

“En el Periférico los carriles centrales están diseñados para una velocidad de 80 kilómetros por hora y estamos rescatando esa velocidad para que, en el recorrido, de origen a destino, se ahorren de 25 a 30 minutos”, señaló.

También se colocan captafaros y reflectores, para aumentar la seguridad de quienes la transitan y se realizan trabajos de mantenimiento en áreas verdes y en puentes peatonales.