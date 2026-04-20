Evento no autorizado en explanada de Cuauhtémoc deja 69 personas atendidas y tres traslados hospitalarios

Una concentración masiva en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, convocada por un influencer conocido como “Maestro Shifu” a través de redes sociales y sin autorización formal, derivó en la atención médica de 69 personas y en el traslado hospitalario de tres jóvenes, informó la demarcación.

El encuentro comenzó alrededor de las 15:00 horas y reunió, según estimaciones oficiales, a aproximadamente 4,300 asistentes. Ante la saturación del espacio y la ausencia de un trámite previo para el uso del sitio, personal de Protección Civil intervino para atender emergencias y, posteriormente, dispersar la concentración con el fin de reducir riesgos.

En el operativo participaron 14 elementos de Protección Civil de la alcaldía, con apoyo de una unidad de rescate y cuatro elementos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, así como una unidad médica y otra de rescate con ocho elementos de la Alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la información oficial, aunque los organizadores mencionaron una presunta notificación a la policía capitalina, no hubo presencia de esa corporación en el lugar.

Los cuerpos de emergencia brindaron atención a 50 personas por golpe de calor y a 19 por lesiones menores. Además, se realizaron tres traslados: un adolescente de 14 años con fractura de clavícula; un joven de 22 años con lesión por aplastamiento en el metatarso izquierdo; y otro de 19 años con contusión en la pirámide nasal.

Durante las maniobras, el personal también localizó a siete menores de edad que habían sido reportados como extraviados, quienes fueron reunidos con sus familiares en el mismo sitio.

Las labores de auxilio y la dispersión del evento concluyeron a las 17:26 horas, una vez despejada la explanada. La alcaldía recordó que cualquier actividad en el espacio público debe cumplir con los protocolos de notificación y medidas de seguridad para prevenir riesgos a la población.