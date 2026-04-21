Inicia jornada anticipada para elección de COPACO y consulta de Presupuesto Participativo en la CDMX

El Instituto Electoral de la Ciudad de México puso en operación el Sistema Electrónico por Internet (SEI) para el desarrollo de la Jornada Anticipada de votación y opinión correspondiente a la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

La apertura del sistema se realizó a las 09:00 horas del lunes 20 de abril, tras verificar que la plataforma estuviera configurada con el registro de 65 mil 462 personas inscritas previamente. De este total, 64 mil 960 corresponden a ciudadanía en general, 150 a personas en estado de postración y 352 a personas en prisión preventiva.

El SEI integra el catálogo de mil 764 Unidades Territoriales en las que se desarrollarán la elección y la consulta, así como el registro de 18 mil 781 candidaturas para integrar las COPACO y 22 mil 852 proyectos dictaminados como viables para la Consulta de Presupuesto Participativo.

Como parte del protocolo previo a su habilitación, se verificó que la base de datos se encontrara en ceros, con el fin de garantizar que la urna virtual iniciara sin registros previos de votos u opiniones.

Las personas que optaron por esta modalidad debieron registrarse entre el 23 de marzo y el 15 de abril y descargar la aplicación del SEI en sus dispositivos móviles. Durante el registro, aceptaron el aviso de privacidad, capturaron los datos de su credencial para votar, validaron su información, proporcionaron un número celular y realizaron una verificación biométrica facial.

La convocatoria indica que esta jornada anticipada es previa a la jornada presencial que se llevará a cabo el 3 de mayo y permite a la ciudadanía emitir su voto y opinión sin acudir a una Mesa Receptora. El periodo de participación en línea estará disponible del 20 al 30 de abril, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Para personas en prisión preventiva o en estado de postración, se contemplan mecanismos especiales como el uso de dispositivos electrónicos fuera de línea y, en casos específicos o ante contingencias técnicas, boletas impresas.

Durante el proceso, las y los participantes deben ingresar a la aplicación, validar nuevamente sus datos biométricos, introducir la clave generada durante su registro y capturar un token enviado por el sistema.

Posteriormente, se muestran en pantalla sus datos, la sección electoral y la Unidad Territorial correspondiente, junto con las instrucciones para emitir primero el voto para integrar la COPACO y después la opinión sobre los proyectos de Presupuesto Participativo 2026 y 2027. Al finalizar, se presenta un resumen para confirmar la selección realizada.

La sesión de apertura del sistema se llevó a cabo de manera virtual y contó con la presencia de las consejeras electorales Erika Estrada Ruiz y Maira Melisa Guerra Pulido, así como de personal administrativo, de control interno y del área técnica del organismo, además de un auditor externo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México.