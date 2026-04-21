SAF firma memorándum con AMEXCAP para promover inversión en proyectos estratégicos en CDMX

Ángel de la Independencia. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAF) firmó un Memorándum de Entendimiento con la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP) con el objetivo de promover la inversión en proyectos estratégicos y fortalecer la colaboración con el sector privado en la capital del país.

El acuerdo fue suscrito el 20 de abril por el titular de la SAF, Juan Pablo de Botton Falcón, y el presidente de la AMEXCAP, Pablo Coballasi Durand. De acuerdo con la dependencia, el memorándum establece un marco de colaboración para intercambiar conocimiento técnico, compartir mejores prácticas y facilitar condiciones que favorezcan el desarrollo económico, el empleo y el bienestar en la ciudad.

La AMEXCAP informó que, a través de sus miembros, ha canalizado inversiones superiores a 89 mil millones de dólares en México desde su creación en 2003, principalmente en proyectos vinculados al capital privado y de emprendimiento.

Según datos presentados por la SAF, la Ciudad de México registró un incremento de 55 por ciento en el presupuesto de inversión pública para 2026 respecto a 2024, con una asignación de 57 mil 911 millones de pesos. Parte de estos recursos provienen del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), orientado a financiar proyectos de infraestructura urbana, movilidad, agua y seguridad.

La dependencia también indicó que la capital se ubica como la entidad con mayor inversión pública del país y la de mayor presupuesto en inversión física, con 30 mil 584.3 millones de pesos, equivalente a 21 por ciento del total nacional.