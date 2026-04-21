Van 341 extorsionadores detenidos en 16 meses en CDMX; seis en abril 2026

Detenidos Extorsionadores detenidos en abril 2026. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha detenido a 341 extorsionadores entre 2025 y abril del 2026. Sólo en marzo, 22 criminales fueron detenidos y durante la primera quincena de abril cayeron seis responsables de este crimen en las alcaldías Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

Esto, afirmó la SSC, como resultado de la Estrategia Integral contra el delito de Extorsión.

Entre los detenidos en abril está el caso de un extorsionador de 18 años de edad que exigió dinero en efectivo para permitir a comerciantes trabajar y no atentar contra su integridad física, en la colonia Infonavit Iztacalco, de la alcaldía Iztacalco.

Asimismo, en la colonia Alfonso XIII, de la alcaldía Álvaro Obregón, los uniformados detuvieron a un hombre de nacionalidad colombiana quien pidió dinero en efectivo al dueño de un negocio para no atentar contra su integridad física y patrimonial.

También, los oficiales detuvieron a dos hombres y a una mujer que provocaron un percance vial y exigieron transferencias a un automovilista a cambio de no golpearlo y dejarlo retirar del lugar, en la colonia Puebla, alcaldía Venustiano Carranza.

Para reforzar la lucha contra este delito, la SSC, el Gobierno de la Ciudad de México, el Gabinete de Seguridad, Procuración de Justicia y Construcción de Paz, instituciones federales, alcaldes y alcaldesas, legisladoras y legisladores, así como representantes del sector empresarial, instituciones académicas, religiosas, de comerciantes, de los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, firmaron el “Pacto Contra la Extorsión”, por el que los distintos sectores se comprometieron a:

Reconocimiento y retroalimentación: exigir resultados y reconocer los avances

Interlocución: fomentar y mantener una comunicación efectiva y constructiva con las autoridades

Comunicación: difundir el contenido del Pacto

Promoción de la denuncia: promover la denuncia entre sus agremiados como herramienta para hacer frente a la extorsión

Además, el Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México se comprometieron a impulsar las siguientes medidas: