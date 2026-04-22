Aprehenden a líder de los “Olmos Fragoso”, ladrones de 38 casas en zonas de alta plusvalía

José Israel Martínez Espinoza

Autoridades ejecutaron una orden de aprehensión en reclusión en contra de José Israel Martínez Espinoza, líder de la célula delictiva “Olmos Fragoso”, dedicada al robo a casa habitación, vinculado con 38 eventos entre 2023 y el presente año.

El modus operandi de este grupo consiste en realizar recorridos constantes en zonas residenciales para identificar los inmuebles que se encuentran sin propietarios y una vez identificados, ingresan y forzan las chapas de los accesos principales para robar diversos objetos de valor.

Esta banda está relacionada con al menos 38 eventos entre 2023 a la fecha en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Tlalpan, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero y Coyoacán.

Tras el robo a una vivienda localizada en la colonia Ampliación Nápoles, de la alcaldía Benito Juárez, ocurrido el pasado 18 de enero, donde sustrajeron computadoras, piezas de joyería y dinero en efectivo.

Por lo tanto, los agentes acudieron al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde a José Israel Martínez Espinoza 48 años de edad, le notificaron la orden de aprehensión en su contra.

Asimismo, este hombre cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; en el año 2010 por el delito de tentativa de robo agravado y en el presente año por robo calificado.