IECM amplía plazos para definir proyectos de Presupuesto Participativo en pueblos y barrios originarios

El Instituto Electoral de la Ciudad de México amplió los plazos del proceso de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 en pueblos y barrios originarios, con el objetivo de dar más tiempo a las comunidades para realizar asambleas y definir los proyectos que serán presentados ante las alcaldías.

En su Novena Sesión Urgente, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó extender 28 días el periodo originalmente previsto para los actos de determinación y decisión comunitaria. De esta manera, actividades que debían concluir el 19 de abril podrán llevarse a cabo hasta el 17 de mayo.

Como parte del ajuste al calendario, la entrega formal de los proyectos se recorrerá al 18 de mayo y su publicación se realizará en los días posteriores, conforme a la nueva programación establecida por la autoridad electoral.

El Instituto informó que la decisión se tomó tras el seguimiento institucional del proceso, en el que se detectaron avances distintos entre comunidades. Mientras en la mayoría de los pueblos y barrios originarios ya se cuenta con definiciones sobre los proyectos, en otros casos no se dispone aún de información suficiente sobre su determinación.

Además, se identificó que en ciertos territorios no se habían realizado asambleas comunitarias ni procesos deliberativos, mientras que en otros las decisiones se llevaron a cabo conforme a sus sistemas normativos internos.

Ante este escenario, el órgano electoral determinó ampliar los plazos para que todas las comunidades puedan ejercer su derecho a la participación bajo sus propias formas de organización, respetando sus sistemas normativos y mecanismos tradicionales de toma de decisiones.

Los proyectos que resulten de estas asambleas serán considerados para su ejecución como parte del Presupuesto Participativo 2026 y 2027, con lo que se busca mantener la intervención directa de los pueblos y barrios originarios en la definición del destino de los recursos públicos en sus territorios.

De acuerdo con el Instituto, las asambleas para seleccionar los proyectos pueden desarrollarse mediante diálogo y consenso o, en su caso, a través de mecanismos de votación definidos por cada comunidad y sus autoridades tradicionales.