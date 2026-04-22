Clima CDMX hoy: alertan por más lluvias fuertes y granizo este miércoles 22 de abril

La Ciudad de México aún no se despedirá del complicado clima este miércoles 22 de abril, ya que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) anunció —a través de su cuenta oficial en redes sociales— que se prevén lluvias fuertes y granizo en la mayor parte de la capital.
De acuerdo con el boletín metereológico, tanto la lluvia como el granizo se presentará en la Ciudad de México durante la tarde y noche de este miércoles, por lo que recomiendan a la población tomar medidas en sus trayectos de vuelta a casa.
Alcaldías de CDMX con pronóstico de lluvia y granizo este 22 de abril
Las lluvias en la Ciudad de México iniciaron este fin de semana en Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, complicado clima que continuó durante la tarde y noches del lunes y martes en la mayor parte de la capital.
Este miércoles no será la excepción a la serie de lluvias fuertes registradas, ya que el Servicio Meteorológico Nacional prevé la probabilidad de lluvias fuertes puntuales, chubascos, posible caída de granizo y actividad eléctrica a partir de esta tarde.
Durante la tarde y noche se prevé cielo #nublado, #lluvias fuertes puntuales, chubascos, actividad #eléctrica y posible caída de #granizo. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026
Mañana habrá presencia de lluvias ligeras y chubascos, especialmente en el sur de la ciudad.
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A pesar de que el pronóstico aplicará a la mayor parte de la Ciudad de México, las autoridades señalan que las lluvias fuertes se concentrarán principalmente en el sur de la capital, cuyas alcaldías son:
- Tlalpan.
- Xochimilco.
- Milpa Alta.
- La Magdalena Contreras.
- Coyoacán.
- Tláhuac.
¿A qué hora lloverá en CDMX hoy miércoles 22 de abril?
Según el boletín publicado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) en su canal oficial, las lluvias y el posible granizo de este miércoles iniciarán a partir de las 15:00 o 16:00 horas hasta las 21:00 horas del anochecer.
Este clima también provocará vientos fuertes, con rachas cercanas a 50 km/h, por lo que advierten a los ciudadanos y ciudadanas tomar medidas de precaución ante la posible caída de ramas.
No obstante, las lluvias fuertes y granizo terminarán para el día de mañana, jueves 23 de abril, pues el pronóstico indica presencia de lluvias ligeras y chubascos, nuevamente en la región sur como principal zona afectada.