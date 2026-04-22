Mercados de la GAM recibirán recursos directos para mejorar instalaciones rumbo al Mundial

A cincuenta días del arranque de la Copa del Mundo 2026, la alcaldía Gustavo A. Madero puso en marcha un programa para intervenir sus mercados públicos con recursos entregados de manera directa a las mesas directivas, con el propósito de atender necesidades inmediatas y preparar estos espacios para la afluencia de visitantes.

El anuncio fue encabezado por el alcalde Janecarlo Lozano ante representantes de decenas de mercados, quienes acudieron a un encuentro donde se detalló que cada centro de abasto recibirá 300 mil pesos para ejecutar mejoras definidas por los propios locatarios.

La medida, explicó, busca evitar que el presupuesto se diluya en procesos administrativos y contrataciones externas, y que las decisiones sobre luminarias, instalaciones eléctricas, drenaje, cortinas y fachadas se tomen al interior de cada mercado.

Representantes de mercados como Ampliación Casas Alemán, Providencia, San Felipe de Jesús, Gabriel Hernández, Panamericana, Cuauhtepec, Ticomán, Río Blanco, Villa de Aragón, Tres Estrellas y Magdalena de las Salinas, entre otros, expresaron que en los últimos meses han recibido apoyos para mantenimiento y que ahora el reto es acelerar trabajos para que los inmuebles estén en condiciones óptimas cuando inicie el torneo.

Mercados de la GAM recibirán recursos directos para mejorar instalaciones rumbo al Mundial

Traslado de visitantes y venta en el FanFest

La estrategia contempla acciones para vincular a los mercados con los puntos de mayor afluencia turística. El alcalde señaló que, tras los partidos en el Estadio Azteca, uno de los destinos más visitados será la Basílica de Guadalupe. Ahí se instalarán módulos informativos y transporte para acercar a visitantes a distintos mercados de la demarcación.

También anunció que, durante el FanFest que se instalará en la explanada de la alcaldía, los espacios para la venta de alimentos y bebidas serán asignados sin costo a locatarios organizados por sus mesas directivas. La previsión oficial es recibir a decenas de miles de personas por día en ese punto de reunión para la transmisión de partidos.

Como complemento, la alcaldía informó que parte de los apoyos sociales dirigidos a mujeres incluirá vales que deberán canjearse en mercados públicos, con la intención de generar una derrama económica adicional en estos espacios durante los meses del torneo.

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Inversión previa y mecanismo excepcional

Janecarlo Lozano hizo un recuento de la inversión reciente en mercados y sostuvo que, tras años con asignaciones limitadas, en 2025 se destinaron 25 millones de pesos para obras en distintos inmuebles.

Ahora, a pocas semanas del Mundial, se optó por un mecanismo excepcional: entregar recursos a las organizaciones internas para que ejecuten trabajos prioritarios bajo reglas de operación y supervisión.

Locatarios que tomaron la palabra señalaron que este esquema les permitirá resolver problemas que suelen postergarse, como desazolve, reparación de instalaciones eléctricas, mejora de iluminación y adecuación de áreas comunes. Indicaron que la intervención directa reducirá tiempos y permitirá contratar mano de obra local.

El encuentro también sirvió para reiterar que las “concentraciones” —espacios que no tienen la figura formal de mercado pero cumplen funciones similares— serán incluidas en el programa.

Hacia el cierre, el alcalde refirió un incendio ocurrido en un local del Mercado Primero de Septiembre y aseguró que la administración acompañará al comerciante afectado para la reposición de pérdidas, como parte de una política de atención inmediata a contingencias en estos espacios.

En entrevista posterior, el alcalde explicó que el esquema de entrega directa busca sortear las limitaciones de la normativa de obra pública, que obliga a contratar empresas externas aun para trabajos menores.

Señaló que, bajo ese modelo, una parte importante del presupuesto termina en costos administrativos, por lo que ahora se optó por reglas de operación que permitan a los propios locatarios decidir y ejecutar mejoras con supervisión, priorizando necesidades básicas como alumbrado, instalaciones eléctricas, drenaje y mantenimiento general.

Añadió que este programa pretende también reposicionar a los mercados frente a la competencia de grandes cadenas comerciales que se han expandido en las colonias.

A su juicio, la mejor forma de fortalecerlos no es sólo con discurso, sino con inversión directa y con medidas que generen flujo constante de clientes, de modo que estos espacios sigan siendo el punto de encuentro cotidiano en los barrios y una alternativa real de abasto para las familias.