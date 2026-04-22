Vinculan a proceso a presunto feminicida de Edith; defensa acusa fabricación de pruebas

Detenido Juan "N". (FGJCDMX)

Un juez de control vinculó a proceso a Juan Jesús “N” presunto feminicida de Edith Guadalupe, joven que fue asesinada al acudir a una falsa entrevista de trabajo, en un predio ubicado en Avenida Revolución, de la alcaldía Benito Juárez, el pasado 15 de abril.

Este hombre es el vigilante del número 829, sujeto que, conforme a las investigaciones de la Fiscalía, privó de la vida a la joven de 21 años con un desarmador, para después arrastrar su cuerpo por las escaleras y ocultarlo en el estacionamiento bajo un bulto de tierra.

Una vez finalizada la audiencia en los juzgados de la Colonia Doctores, el equipo de abogados de Juan Jesús “N” explicó que las pruebas periciales que aparentemente comprobarían la inocencia del imputado, dado que, argumentaron, tienen incongruencias y suposiciones erróneas, no fueron tomadas en cuenta por la autoridad judicial.

Los peritos detallaron que contrario a la causa de muerte por herida de un desarmador en forma de cruz, la mujer, según ellos, falleció a causa de impactos realizados con un cuchillo, ya que en el protocolo de necropsia se mencionó que la herida mortal fue provocada en un ángulo agudo y en forma de rombo, lo que no se podría hacer con un desarmador.

Así, alegaron que si Edith Guadalupe fue asesinada el 15 de abril a las 17:45 horas y sus restos fueron hallados 36 horas después, es imposible que las manchas de sangre halladas en la caseta de vigilancia hayan sido exhibidas de color rojo, dada la degradación tendrían que mostrarse de color negro y quebradizas.

Para impugnar la decisión del juez, en los próximos días la defensa promoverá un amparo en contra de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, al mismo tiempo en el que realizarán más pruebas periciales para tirar la teoría del caso de la Fiscalía capitalina.

El juez determinó tres meses para el cierre de investigación complementaria y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

En la audiencia no estuvieron presentes familiares de Edith Guadalupe.

Hacia las acusaciones de que Juan Jesús “N” fue quien desconectó las videocámaras de vigilancia del inmueble, los abogados recalcaron que los datos de prueba que rechazarían esos dichos serán presentados en las siguientes etapas del proceso penal, con la finalidad de no agotar los medios que pueden demostrar la aparente inocencia de Jesús y robustecer los argumentos a su favor.

“Vamos a tumbar todas las periciales y todos los testigos que ofreció la Fiscalía. El juez lo dijo así ‘voy a esperarme a la etapa de juicio’, consideró que dentro de su apreciación, que se hizo una análisis de los datos de prueba que ofrecimos, que él consideraba que fuera en otro momento”, dijo el abogado Jesús Briones González.

Para presionar a las autoridades y reclamar la aparente fabricación de culpables, la familia de Juan Jesús “N” realizará una manifestación el próximo 25 de abril en el Ángel de la Independencia.

Previo al inicio de la audiencia, Claudia, la madre del imputado, declaró que su hijo sostiene que es inocente y no cometió el feminicidio. Añadió que son evidentes las incongruencias en la carpeta de investigación.

“Él llegó a su trabajo normal y luego luego lo agarraron, no le dio tiempo de nada y su compañero, al que iba a relevar, ya no estaba. Emocionalmente está muy desesperado, él no sabe qué hacer, tiene mucho miedo, lo tienen aislado”.

“Los videos no se han podido conseguir porque supuestamente no hay, del edificio donde trabajaba mi hijo, no entiendo por qué no pueden dar esos videos ¿Qué quieren ocultar? Me dijo: ‘mamá ¿Cómo voy a apagar las cámaras si yo no sé ni las contraseñas de las cámaras, no sé moverle a los monitores, es mi primer trabajo como monitorista?”, afirmó su madre.