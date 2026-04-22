Ecatepec mejora la iluminación de las calles públicas

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, el Gobierno de Ecatepec ha dado a conocer los avances que se han llevado a cabo en relación con las intensivas jornadas de recuperación de los espacios públicos y de la construcción de entornos más dignos para el disfrute de las familias del municipio.

Con el objetivo de iluminar Ecatepec y de la mano del programa “Luces del Bicentenario” con el cual se busca iluminar el 95% de las vialidades del municipio, el desarrollo más reciente tuvo lugar día de ayer cuando se llevó a cabo la instalación de luminarias en las calles de la colonia Jardines de Morelos. Con estos cambios también va a ser posible avanzar en dirección hacia la mejora de la la seguridad y la movilidad de quienes todas las noches transitan por la zona, ya sea a pie o por medio de vehículos.

De igual manera, otras de los avances que se han visto reflejados con dicho proyecto de remodelación, se encuentran labores de reconexión, cableado y reparación de fotoceldas con el fin de poder asegurar el funcionamiento de los puntos de luz.

Para cualquier reporte de luminarias fundidas, o si se desea hacer una solicitud de instalación en una calle especifica, hay que contactar a la Dirección de Servicios Públicos del municipio Ecatepec al número 55 5836 1500 ext. 1904