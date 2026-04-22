Desde la Mesa de Paz del Edomex plantean llevar campañas de adopción animal al Mundial 2026

En la sesión número 74 de la Mesa de Paz del Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez señaló la posibilidad de extender la estrategia estatal de adopción responsable de perros y gatos a eventos relacionados con el Copa Mundial de la FIFA 2026.

La propuesta retoma una mención hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, donde se planteó que iniciativas de bienestar animal podrían vincularse a las actividades del torneo internacional de futbol.

La mandataria mexiquense indicó que en la entidad ya se ha aplicado la campaña “La Mejor Jugada es Adoptar” durante encuentros del Toluca FC, donde se han realizado jornadas para promover la adopción de animales en situación de abandono. Según refirió, estas acciones han derivado en casos de adopciones responsables.

La información fue compartida por la gobernadora a través de sus redes sociales, donde explicó que el seguimiento al tema surgió tras revisar los contenidos de la conferencia presidencial durante la Mesa de Paz.