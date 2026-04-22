Para impulsar el futuro de sus habitantes Huixquilucan tendrá una Jornada del Empleo

Feria del Empleo

El Gobierno del Municipio de Huixquilucan ha anunciado la Jornada de Empleo con el objetivo de impulsar el futuro y las oportunidades laborales de las y los huixquiluquense.

Para quienes estén interesando en asistir, la entrada al evento no tiene costo alguno y se va a desarrollar el día martes 28 de abril y va a ser en un horario de las 10:00 de las mañana hasta las dos de la tarde en el tianguis de San Martín.

Por otro lado, es importante mencionar, que el sistema de participación funciona diferente para las empresas interesadas en promover su negocio, que para las personas que quieren solicitar empleo.

Por una parte, en el caso de las empresas, estas se deben de registrar en el siguiente correo: empleo.huixquilucan@gmail.com. Los papales indispensables correspondiente que tienen que no pueden olvidarse de compartir incluyen documentación con la que puedan acreditar su su legalidad, la identificación oficial del representante legal, la constancia de situación fiscal (RFC),el comprobante de domicilio de la empresa y de igual manera los detalles de la o las vacantes, es decir tanto los requisitos del perfil solicitado, como el sueldo y también el horario.

En cuanto a las personas que quieren conocer las ofertas de trabajo de la Jornada de empleo, deben de acudir al tianguis de San Martín, en el día y el horario ya mencionado. Asimismo, se les recomienda que lleven varias copias de su Currículum Vitae (CV), una identificación oficial vigente y también documentos con los que puedan respaldar sus logrosacadémicos.