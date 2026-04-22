Metro CDMX: Caos y saturación en la línea 7 por falta de trenes este miércoles 22 de abril

Colapso en Línea 7 Metro CDMX Personas usuarias del Transporte Colectivo Metro reportan saturación en la Línea 7 este miércoles 22 de abril; señalan falta de trenes.

La población capitalina que frecuenta el Transporte Colectivo Metro reportó caos en la Línea 7, señalando saturación de personas ante la falta de trenes, lo que ha ocasionado diversos retrasos en las rutinas de quienes utilizan este camino dirección a sus empleos.

De acuerdo con los reportes en redes sociales, el tiempo de espera ha alcanzado la media hora entre cada tren en la Estación Rosario, lo que ha ocasionado una alta afluencia de usuarios y usuarias en distintas estaciones de la Línea.

¿Qué está pasando en la Línea 7 del Metro CDMX?

Según la última publicación de la cuenta oficial del Metro de la Ciudad de México en X, antes Twitter, el servicio reportó que existía "buen avance y circulación constante de trenes" en la siguientes líneas: 1, 2, 7, 8, 9, 12, A y B.

#MetroAlMomento:



Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12, A y B.



Los invitamos a mantenerse informados del estado del servicio en nuestras redes sociales oficiales o en la #AppCDMX, en la sección de #MovilidadIntegrada.… pic.twitter.com/88GDrQ49HF — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 22, 2026

Sin embargo, los usuarios y usuarias del transporte público desmintieron inmediatamente el mensaje compartido hace una hora, ya que reportaron la espera de diez, quince y hasta veinte minutos en distintas estaciones de la Línea 7 (Naranja), que corre de Rosario a Barranca del Muerto.

“Ya dejen de mentir y agilicen, sé que a ustedes les vale, pero hay gente que sí trabaja. Siempre con mentiras”, escribió uno de los usuarios que esperaban en la estación Tacubaya de la línea en cuestión.

Línea 7 del Metro CDMX: ¿por qué colapsó este miércoles 22 de abril?

Ante los constantes llamados de atención del público usuario que frecuenta esta línea en sus rutinas diarias, la cuenta oficial del Metro CDMX reveló que la razón del caos y la saturación en la Línea 7 fue el retiro de un tren para su revisión, lo que ocasionó retrasos en todas las estaciones.

Hasta la redacción de esta nota, el Metro CDMX no ha emitido un nuevo comunicado respecto a la saturación en la Línea 7, no obstante, señalaron que “la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes".

No obstante, los usuarios y usuarias declararon que el retraso afectará las llegadas puntuales a sus trabajos y solicitaron al servicio de transporte público “dejar de mentir” respecto a la marcha de los trenes.