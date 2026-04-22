Lluvias atípicas dejaron 50 encharcamientos y afectaciones en 40 viviendas de Xochimilco (Cuartoscuro)

Las lluvias registradas durante la madrugada de este miércoles provocaron 50 encharcamientos en nueve alcaldías de la capital y afectaciones en al menos 40 viviendas en la colonia Ampliación Tepepan, en Xochimilco, donde el agua ingresó a nivel de patio.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que, hasta las 06:00 horas, desplegó 112 trabajadores y 62 equipos de maquinaria para atender anegaciones, desazolves y limpieza de vialidades.

El volumen de precipitación acumulado en la ciudad superó los 11.2 millones de metros cúbicos.

El mayor registro se reportó en la estación pluviométrica Planta Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, con 42.25 milímetros; seguido de Radiocomunicación con 31.75; San Joaquín, en Naucalpan, con 30.75; Nativitas, en Xochimilco, con 30.25; y E.P. Reclusorio Sur con 29.5 milímetros. A la una de la madrugada, la estación Nativitas registró una intensidad de 20 milímetros en 10 minutos.

Las anegaciones se distribuyeron en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco. La mayor concentración se presentó en Cuauhtémoc, con 21 puntos reportados, seguida de Gustavo A. Madero con nueve y Miguel Hidalgo con seis.

En las intervenciones, personal operativo utilizó equipos hidroneumáticos para liberar la red de drenaje obstruida por basura en el bajo puente de Paseo de la Reforma y Circuito Interior, en la colonia Juárez, lo que permitió el desahogo del agua acumulada. En avenida Homero, en Polanco, se realizó una maniobra similar para restablecer la circulación vehicular.

También se atendieron encharcamientos en la salida a Cuernavaca sobre Periférico Sur, en Tlalpan, y en Periférico esquina Conscripto, en Miguel Hidalgo, donde además se efectuó lavado de la carpeta asfáltica.

En Xochimilco, además de las viviendas afectadas en Ampliación Tepepan, brigadas realizaron lavado de calles y banquetas al exterior del Centro de Atención Familiar Xochitepec.

En la colonia Parque San Andrés, en Coyoacán, se atendió el encharcamiento en el sótano del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE, ocasionado por fallas en su cárcamo interno. En Valle Gómez, Gustavo A. Madero, se levantó un censo por la afectación en el sótano de un edificio habitacional.

El reporte selala que las cuadrillas realizaron 127 acciones de atención y prevención en la red de drenaje, que incluyeron desazolves, atención a brotes de aguas negras, sustitución de accesorios, reconstrucción de tramos de red, visitas técnicas, videoinspecciones y atención de hundimientos.

La dependencia señaló que presas, lagunas y cauces se mantienen en niveles operativos bajos, sin incidencias adicionales.