Alertan por estafas en falsas carreras deportivas

La Policía Cibernética alertó de una forma de fraude digital, en la que se ofrecen inscripciones a carreras deportivas inexistentes, con el objetivo de engañar a las personas y obtener dinero o información de manera ilícita.
Este tipo de estafa se difunde principalmente a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea y por correos electrónicos, mediante los cuales los ciberdelincuentes promocionan supuestos eventos deportivos populares o exclusivos, para ello, utilizan nombres reconocidos, imágenes oficiales y páginas web que aparentan ser legítimas para generar confianza entre las víctimas.
Una vez que la persona muestra interés, los estafadores solicitan depósitos o transferencias bajo el argumento de cubrir un “pago de inscripción” u otros conceptos falsos, asegurando que son requisitos indispensables para garantizar un lugar en la carrera; en algunos casos, también solicitan datos personales con el pretexto de “confirmar la inscripción”, como nombre completo, identificaciones o comprobantes de domicilio.
Después de recibir el dinero, los supuestos organizadores desaparecen y dejan de responder cualquier intento de contacto, las víctimas descubren que el evento nunca existió y, además, la información proporcionada puede ser utilizada posteriormente para cometer nuevas estafas, robo de identidad o extorsiones.
Ante este panorama, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió recomendaciones para prevenir fraudes relacionados con carreras deportivas falsas:
- Verifica siempre la existencia oficial de la carrera antes de realizar cualquier pago
- Desconfía de ofertas enviadas por redes sociales, correos electrónicos no oficiales o por aplicaciones de mensajería instantánea
- No realices depósitos ni transferencias a cuentas desconocidas o sospechosas
- Confirma datos de contacto y sitios web oficiales del evento
- No compartas información personal o documentos sin confirmar la legitimidad de la organización
- Conserva mensajes, comprobantes y cualquier evidencia de contacto con los estafadores
- Bloquea y reporta números o perfiles sospechosos
- Denuncia cualquier intento de fraude ante las autoridades competentes
- No te presiones por mensajes que generen urgencia o prometan beneficios inmediatos
- Revisa reseñas, comentarios o experiencias de otras personas sobre la carrera o el organizador
- Confirma directamente con las autoridades deportivas locales o federaciones si el evento es legítimo
- Utiliza métodos de pago seguros que permitan seguimiento y protección
- Evita transferencias directas a desconocidos
- Mantén actualizado el software y antivirus en dispositivos para evitar ataques adicionales