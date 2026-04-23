Alertan por estafas en falsas carreras deportivas

Carrera Este tipo de estafa se difunde principalmente a través de redes sociales.

La Policía Cibernética alertó de una forma de fraude digital, en la que se ofrecen inscripciones a carreras deportivas inexistentes, con el objetivo de engañar a las personas y obtener dinero o información de manera ilícita.

Este tipo de estafa se difunde principalmente a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea y por correos electrónicos, mediante los cuales los ciberdelincuentes promocionan supuestos eventos deportivos populares o exclusivos, para ello, utilizan nombres reconocidos, imágenes oficiales y páginas web que aparentan ser legítimas para generar confianza entre las víctimas.

Una vez que la persona muestra interés, los estafadores solicitan depósitos o transferencias bajo el argumento de cubrir un “pago de inscripción” u otros conceptos falsos, asegurando que son requisitos indispensables para garantizar un lugar en la carrera; en algunos casos, también solicitan datos personales con el pretexto de “confirmar la inscripción”, como nombre completo, identificaciones o comprobantes de domicilio.

Después de recibir el dinero, los supuestos organizadores desaparecen y dejan de responder cualquier intento de contacto, las víctimas descubren que el evento nunca existió y, además, la información proporcionada puede ser utilizada posteriormente para cometer nuevas estafas, robo de identidad o extorsiones.

Ante este panorama, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió recomendaciones para prevenir fraudes relacionados con carreras deportivas falsas: