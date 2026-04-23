Caso Carolina Flores: quién es Alejandro Sánchez, esposo de la exreina de belleza asesinada en Polanco

Caso Carolina Flores El asesinato de la exreina de belleza de 27 años, sigue revelando detalles que generan preguntas; su esposo, Alejandro Sánchez retrasó la denuncia del crimen durante un día

El feminicidio de Carolina Flores Gómez, ocurrido el 15 de abril en un departamento de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, desde entonces se continúa la investigación mientras surgen nuevos elementos sobre lo ocurrido esa noche.

El caso no solo apunta a la presunta agresora, la suegra de la víctima, Erika Herrera , sino también a Alejandro Sánchez, esposo de la joven, quien esperó 24 horas antes de acudir a las autoridades.

¿Quién es Alejandro Sánchez y qué papel tuvo tras el crimen?

Alejandro Sánchez es el esposo de Carolina Flores y padre de su hija de ocho meses. De acuerdo con su propio testimonio, fue él quien presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) el 16 de abril, un día después del asesinato.

Su decisión de no reportar de inmediato el crimen ha sido uno de los puntos más cuestionados. Según explicó, su prioridad fue proteger a su hija, ante el temor de que, si era detenido, la menor fuera enviada a una casa hogar.

Por que Alejandro Sánchez guardo silencio por 24 hora: su versión

De acuerdo con lo relatado por la madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, Alejandro justificó su actuar como una reacción de miedo.

El hombre habría señalado que pensó que sería arrestado al denunciar lo ocurrido, lo que dejaría a su hija sin padres, durante ese tiempo, dijo, grabó videos con instrucciones sobre el cuidado de la bebé, anticipando un posible proceso legal en su contra.

“¿Cómo pudiste estar con ella tanto tiempo y ella ahí?”, cuestionó la madre de Carolina en una conversación posterior, evidenciando la incredulidad de la familia ante el retraso.

La llamada que alertó a la familia de Carolina Flores

La madre de Carolina no supo del asesinato hasta el 16 de abril, cuando recibió una llamada de su yerno.

Según su testimonio, Alejandro le informó que su hija había muerto mientras él ya se encontraba declarando ante el Ministerio Público.

En esa conversación, le aseguró que la responsable había sido su propia madre, aunque dijo desconocer de dónde obtuvo el arma y cuál era su paradero.

Disputa por la custodia de la bebé

Tras el crimen, la familia de Carolina buscó hacerse cargo de la menor; sin embargo, Alejandro Sánchez se negó a entregarla.

De acuerdo con lo relatado por la abuela materna, el hombre argumentó que existía un acuerdo previo con Carolina: si algo les ocurría, ninguna de las dos familias asumiría la custodia.

Esta decisión ha generado tensión entre ambas partes, en medio del proceso legal y el impacto emocional por el feminicidio.

Caso de Carolina Flores sigue abierto

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Mientras tanto, el caso de Carolina Flores ha puesto bajo la lupa no solo la violencia que terminó con su vida, sino también las decisiones tomadas en las horas posteriores al crimen, que hoy siguen generando cuestionamientos.