Atienden a mujer con quemaduras tras flamazo en departamento de la Roma Sur

Una mujer de 52 años resultó con quemaduras de primer grado en el brazo derecho luego de registrarse un flamazo mientras cocinaba al interior de su departamento, ubicado en la colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación informó que el incidente ocurrió en el inmueble localizado en Huatusco 23, esquina con avenida Insurgentes, donde acudieron paramédicos tras recibir el aviso por radio. En el sitio ya se encontraba personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Tras la valoración, los cuerpos de emergencia informaron que la mujer presentaba quemaduras superficiales en el miembro superior derecho y cabello quemado, sin signos de alarma y con signos vitales estables, por lo que fue atendida en el lugar sin necesidad de traslado hospitalario.

A lo largo de la revisión del área, los elementos también detectaron vidrios rotos en la zona de la zotehuela y procedieron a cerrar la alimentación de gas para mitigar cualquier riesgo adicional dentro de la vivienda.

Autoridades de la alcaldía reiteraron el llamado a la población para extremar precauciones en el uso de gas doméstico, revisar periódicamente las instalaciones y evitar condiciones que puedan representar un peligro dentro del hogar.

También recordaron que, ante cualquier emergencia, se puede solicitar apoyo a la Base Diana, servicio de atención permanente de la demarcación.