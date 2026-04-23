Multas a pagar en CDMX: última oportunidad para obtener un 90% de descuento si cumples los siguientes requisitos

Multas en CDMX El Gobierno de la Ciudad de México mantiene vigente un programa que permite pagar solo el 10% de multas de tránsito acumuladas. El beneficio aplica hasta el 30 de abril de 2026

El Gobierno de la Ciudad de México activó un esquema de regularización que permite a automovilistas liquidar multas de tránsito con una reducción de hasta 90 por ciento, siempre que cumplan con ciertos requisitos.

La medida busca facilitar que los conductores se pongan al corriente y evitar que los adeudos sigan creciendo.

El beneficio aplica de forma automática al consultar las infracciones en el portal oficial. Aquí te explicamos cuáles sí entran y cuáles quedan fuera.

¿Cómo funciona el descuento del 90 por ciento?

El programa forma parte del Plan de Regularización Fiscal 2026 y permite que los conductores paguen solo el 10% del monto original de sus multas, además de eliminar recargos y actualizaciones.

Aplica tanto para propietarios de vehículos particulares como para concesionarios de taxis, siempre que las infracciones:

Se hayan emitido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025

No estén en proceso de impugnación

Estén registradas en el sistema oficial

No es necesario hacer un trámite adicional: al ingresar la placa en el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas, el sistema muestra automáticamente el monto con descuento si aplica.

Qué multas SÍ entran en el descuento

El programa está enfocado en infracciones no graves, es decir, aquellas que no implicaron riesgo directo para terceros ni están vinculadas a delitos.

Entre las que sí aplican están:

Multas administrativas comunes (como estacionarse en lugar prohibido)

Infracciones menores de tránsito

Adeudos acumulados dentro del periodo 2019–2025

Sanciones sin reincidencia grave

En estos casos, el descuento puede representar un ahorro importante, especialmente para quienes arrastran varias multas.

Qué multas NO entran en el descuento

La autoridad dejó fuera las infracciones consideradas de alto riesgo o con consecuencias graves. Estas deben pagarse completas, sin reducción.

No aplican para el beneficio:

Multas por accidentes con personas lesionadas

Infracciones relacionadas con delitos

Invadir carriles confinados (como Metrobús)

Manejar bajo efectos de alcohol o drogas

Exceso de velocidad grave

Reincidencia en faltas importantes

En estos casos, el sistema no mostrará ningún descuento, aunque la multa esté dentro del periodo.

Paso a paso para pagar las multas en CDMX y obtener el descuento

Para acceder al beneficio, el proceso es directo y se realiza en línea:

Ingresar al portal de la Secretaría de Administración y Finanzas Ir a “Servicios” Seleccionar “Consulta de pagos y adeudos” Elegir “Infracciones” Capturar la placa del vehículo Verificar si aplica el descuento Generar línea de captura Pagar en línea o en puntos autorizados

El pago puede hacerse en bancos, tiendas de autoservicio o kioscos de la Tesorería.

Fecha límite para pagar multas con descuento

El programa estará vigente únicamente hasta el 30 de abril de 2026. Después de esa fecha, las multas regresarán a su monto original sin descuento.

Por eso, autoridades capitalinas han insistido en que quienes tengan adeudos revisen su situación cuanto antes y aprovechen la reducción.

¿Por qué conviene aprovechar este programa?

En la Ciudad de México, las multas deben pagarse en un plazo de 30 días. Sin embargo, cuando se acumulan, pueden convertirse en un problema mayor por recargos y actualizaciones.

Con este esquema, una sanción de varios miles de pesos puede reducirse de forma importante, lo que facilita regularizar la situación vehicular sin afectar tanto el bolsillo.

La recomendación es clara: revisar las placas, confirmar si aplica el descuento y liquidar antes de que termine abril para evitar pagar de más.