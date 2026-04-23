Edomex reporta 54% de avance en el programa de reemplacamiento 2026

El programa de reemplacamiento 2026 en el Estado de México registra un avance del 54 por ciento, con 245 mil trámites realizados hasta ahora, informó la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. La meta para este año es alcanzar 450 mil vehículos con placas renovadas y una recaudación estimada de 367 millones de pesos.

La dependencia estatal detalló que el proceso está dirigido a propietarios de vehículos con placas expedidas en 2021 y años anteriores. El objetivo es mantener actualizado el padrón vehicular, fortalecer el control administrativo y brindar certeza jurídica a las personas propietarias.

El calendario establece que el trámite se organiza según el último dígito de la placa: durante abril corresponde a las terminaciones 1 y 2; en mayo, 3 y 4; en junio, 5 y 6; en julio, 7 y 8; y en agosto, 9 y 0. Para las placas emitidas entre septiembre y diciembre de 2021, la renovación debe realizarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a su vencimiento o de manera anticipada.

El programa incluye beneficios fiscales que contemplan condonaciones de hasta el 100 por ciento en adeudos de tenencia, refrendo y accesorios de años anteriores, además de facilidades para regularizar la situación fiscal de los vehículos sin recargos elevados.

Las personas interesadas pueden realizar el trámite en línea, a través del Portal de Servicios al Contribuyente del gobierno estatal, donde es posible capturar los datos del vehículo, generar el formato de pago y elegir la modalidad de entrega de placas, ya sea a domicilio o en módulos autorizados.

También existe la opción de acudir de manera presencial mediante cita en los Centros de Servicios Fiscales.

Los requisitos solicitados son el documento que acredite la propiedad del vehículo, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y las placas anteriores o, en su caso, la constancia de extravío.