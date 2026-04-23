Caso Carolina Flores: cronología del asesinato de la ex reina de belleza en Polanco

Carolina Flores Gómez Cronología del caso de la ex reina de belleza asesinada en Polanco.

El 15 de abril se llevó a cabo el hallazgo del cuerpo de Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza de Ensenada, Baja California, en la colonia Polanco III Sección, ubicada dentro de la alcaldía Mguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Los primeros reportes indicaron que Carolina presentaba una herida por impacto de arma de fuego en la cabeza y su fallecimiento fue declarado por parte de los paramédicos que acudieron al domicilio, tras registrar la ausencia de signos vitales.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso, no obstante, colectivos feministas han protestado contra el término del crimen, ya que consideran que debe ser catalogado como feminicidio.

¿Quién era Carolina Flores Gómez, la ex reina de belleza asesina en Polanco?

Carolina nació el 4 de abril de 1999, por lo que tendría 27 años al momento de morir, además, era madre de una niña de ocho meses.

Desde corta edad, destacó en el sector de los certámenes de belleza tras y a los 17 años comenzó a ganar relevancia tras participar en distintos concursos, siendo coronada Miss Teen Universe Baja California en el año 2017 y se consolidó como uno de los talentos prometedores dentro del ámbito de la belleza en México.

No obstante, la vida, carrera y maternidad de Carolina finalizaron al ser víctima de homicidio el miércoles 15 de abril, en un inmueble de Polanco en la Ciudad de México, teniendo por principales sospechosos a Alejandro ‘N’, esposo de Carolina y quien presenció el delito, y Erika María ‘N’, suegra de la víctima, señalada como la presunta autora del asesinato.

Minutos antes del asesinato de Carolina Flores: discusión familiar y detonaciones captadas en video

Uno de los elementos centrales de este caso ha sido el video filtrado que captura los momentos previos al homicidio de Carolina Flores en Polanco.

La autenticidad del material es parte de las indagatorias, pues en éste se desarrolla una discusión que va escalando de intensidad entre la víctima y la presunta perpetradora del crimen, Erika María ‘N’.

El intercambio entre las dos mujeres es inentendible, pero se percibe tenso y evidencia un conflicto no resuelto, por lo que la modelo decide apartarse a una habitación y se ve a su suegra ir tras de ella, ambas desapareciendo del cuadro de la cámara; instantes después, se escuchan seis detonaciones de un arma.

Alejandro ‘N’, pareja de la víctima, aparece en la toma cargando a la hija de ambos y pregunta: “¿Qué fue eso?“, al acercarse a la habitación, su voz cuestiona nuevamente a su madre: “¿Qué hiciste, loca?”, ante el argumento de la mujer sobre que Carolina “la hizo enojar”, Alejandro ‘N’ reclama: “¿Qué te pasa, loca? Es mi familia”.

A esto, la mujer mayor responde: “Tu familia es mía. Tú eres mío y ella no”, después de ello, sale del cuarto.

15 de abril: hallazgo del cuerpo de Carolina Flores en Polanco

La noche del 15 de abril de 2026, Carolina Flores Gómez, ex Miss Baja California de 27 años, fue asesinada dentro de un departamento ubicado en la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven recibió un disparo en la cabeza y la Fiscalía capitalina emprendió una investigación al círculo cercano de la modelo, ya que en el lugar se encontraban Alejandro ‘N’, su esposo, y Erika María ‘N’, suegra de Carolina.

Madrugada del 16 de abril: el crimen no se reporta de inmediato

A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades no fueron notificadas de inmediato, sino hasta la madrugada del jueves 16 de abril, horas después del homicidio.

Este retraso es uno de los puntos más cuestionados del caso, ya que la falta de una llamada inmediata a servicios de emergencia abrió interrogantes sobre la actuación de quienes se encontraban en el lugar, representando una ventana crítica en la que pudieron haberse alterado condiciones de la escena.

¿Homicidio o feminicidio? Colectivos feministas exigen reclasificación del caso

Tras el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias, la Fiscalía abrió la carpeta de investigación bajo el delito de homicidio doloso, lo que generó inconformidad entre colectivos feministas y especialistas, quienes señalaron que el caso reunía elementos que podrían encuadrar en feminicidio.

Los argumentos de estos grupos señalaron particularmente que el crimen se llevó a cabo en un entorno de confianza y con posibles antecedentes de violencia, por lo que la autoridad decidió incorporar la perspectiva de género en la investigación.

Por otra parte, amistades y familia de Carolina Flores —recibiendo el apoyo de colectivos— convocó a una marcha en Ensenada, Baja California, este domingo 25 de abril para exigir justicia y exponer fallas en la respuesta institucional, pues buscan que investigación se inicie bajo el protocolo de feminicidio.

Inconsistencias en testimonios: dudas sobre lo ocurrido en el departamento

Existen dos inconsistencias alrededor del asesinado de Carolina Flores en Polanco, siendo el reporte de Alejandro ‘N’ —esposo de la víctima— la primera de ellas, pues no hizo la denuncia sobre la muerte de su pareja hasta el día siguiente, cuando se presentó en la Fiscalía de Ciudad de México.

La segunda de las inconsistencias es el testimonio del guardia de seguridad nocturno, quien afirmó no haber escuchado detonaciones o ruidos inusuales en el edificio, por lo que la investigación sobre lo ocurrido en el departamento persiste.

Hasta el momento, se conoce que los investigadores del Ministerio Público que acudieron al inmueble, aseguraron un arma de fuego, siete casquillos percutidos y cuatro balas deformadas. Sin embargo, no hay detenidos y se desconoce el paradero de Erika María ‘N’.