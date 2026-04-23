Inauguran rehabilitación de 3.2 km de la lateral del Periférico Norte en Naucalpan

El gobierno del Estado de México informó sobre la inauguración de la rehabilitación de 3.2 kilómetros de la lateral del Periférico Norte, en el tramo que va de Viveros a Baden Powell, en el municipio de Naucalpan.

La gobernadora Delfina Gómez señaló que la obra forma parte de un esfuerzo conjunto entre distintos niveles de gobierno para mejorar la movilidad en la zona metropolitana. De acuerdo con lo expuesto, el proyecto estuvo a cargo del Ayuntamiento de Naucalpan, que destinó 115 millones de pesos para su ejecución.

Las autoridades detallaron que en este tramo se utilizó concreto hidráulico y se llevaron a cabo acciones complementarias como la instalación de nuevas luminarias, colocación de señalización y mantenimiento de áreas verdes. El objetivo, indicaron, es ofrecer condiciones más seguras y eficientes para la circulación vehicular.

La rehabilitación forma parte de un programa más amplio de reconstrucción del Periférico Norte, cuya extensión total es de 108 kilómetros. Esta vialidad conecta y beneficia a municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán.

Según lo informado, además de la intervención en la superficie de rodamiento, los trabajos contemplan mejoras en infraestructura complementaria, entre ellas iluminación, rehabilitación de banquetas y recuperación de espacios verdes a lo largo del corredor.