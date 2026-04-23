Surge nuevo video del tirador de Teotihuacán: captan cómo llega a la pirámide de la Luna El video publicado en redes sociales muestra al tirador de Teotihuacán momentos antes del ataque (Joel Torres)

Surge un nuevo video en redes sociales que logra captar momentos antes del ataque en la Pirámide de la Luna, donde se muestra la llegada del tirador de Teotihuacán.

Tras los hechos ocurridos el pasado lunes 20 de abril en Teotihuacán, donde un hombre identificado como Julio César Jasso inició un tiroteo en la Pirámide de la Luna, circula en redes sociales un video con los momentos previos al ataque.

Nuevo video del tirador de Teotihuacán: Captan su llegada a la Pirámide de la Luna

El video publicado por el estadounidense Joel Torres fue grabado por una cámara 360, la cual captó el momento en el que el tirador llegó a la Pirámide de la Luna en Teotihuacán.

En el video se muestra a Julio César Jasso, quien tiene su rostro cubierto con lentes de sol y un cubrebocas, llegando a la Pirámide de la Luna y esquivando a algunos turistas, mientras llevaba consigo una mochila.

Instantes después, se sitúa en un lugar alejado de las personas, donde aparentemente busca algo dentro de su mochila. En ese momento, dos mujeres aparecen en la toma y se sientan al lado del atacante.

Posteriormente, la persona que se encuentra grabando procede a bajar la Pirámide de la Luna, por lo que se pierde de vista a Julio César Jasso. Sin embargo, momentos después se comienzan a escuchar detonaciones.

Tras esto, en el video se muestra cómo los turistas alrededor comienzan a bajar de prisa las escaleras de la pirámide.

“En ese instante, el miedo se apoderó de todo. Sabíamos que teníamos que bajar, pero los escalones eran peligrosos, empinados… una caída podía ser fatal. Aun así, la adrenalina tomó el control. No sé cómo logramos bajar tan rápido”, compartió Joel Torres, la persona que publicó el video.

Tras el ataque, resultaron 13 personas heridas y 2 muertas; entre las víctimas se encuentran una mujer de origen canadiense y Julio César Jasso, el perpetrador de los hechos, quien se habría quitado la vida.

¿Quién es el hombre que disparó en Teotihuacán?

Quien inició el tiroteo en Teotihuacán fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y originario de Oaxaca.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Julio César Jasso padecería una tendencia a copiar situaciones violentas conocida como copycat.