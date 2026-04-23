Realizan primer macro simulacro en la Gustavo A. Madero

Primer Macro Simulacro GAM (Giovanna Morales Gómez/Giovanna Morales Gómez)

El primer macro simulacro en la alcaldía Gustavo A. Madero contó con un amplio despliegue operativo encabezado por distintas áreas de la demarcación, incluyendo direcciones generales y ejecutivas, que en conjunto conformaron un estado de fuerza de aproximadamente 300 trabajadores.

De acuerdo con el escenario planteado, la emergencia simuló la explosión de una sustancia química, lo que obligó a la activación de protocolos especializados de atención, rescate y control de riesgos.

Primer Macro Simulacro (Giovanna Morales Gómez/Giovanna Morales Gómez)

Como parte del simulacro, equipos especializados ingresaron a la denominada “zona roja”, considerada de máximo riesgo, para realizar labores de rescate de personas. En estas acciones se utilizó equipo como una pipa de agua, una camioneta operativa, equipos de buceo tipo “rana”, así como regaderas de descontaminación para atender a posibles víctimas expuestas a sustancias peligrosas.

Primer Macro Simulacro GAM (Giovanna Morales Gómez/Giovanna Morales Gómez)

En materia de seguridad, se contó con la participación de la policía complementaria, con un total de 80 elementos, 25 unidades y cobertura en 21 cuadrantes, encargados de resguardar la zona y mantener el orden durante el ejercicio.

Asimismo, personal de Protección Civil participó con brigadas de rescate, equipos autónomos de extensión y al menos 26 paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria simulada. A este esfuerzo se sumaron 27 voluntarios que colaboraron en las labores de apoyo.

Primer Macro Simulacro GAM (Giovanna Morales Gómez/Giovanna Morales Gómez)

El simulacro se desarrolló bajo un esquema multidisciplinario e interinstitucional, con la participación de diversas dependencias, lo que permitió evaluar la coordinación y tiempos de respuesta ante emergencias químicas.

Por su parte, Abraham Borden Camacho, titular de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía, destacó la relevancia de este tipo de ejercicios para fortalecer la preparación operativa.

En tanto, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, reconoció la labor de los cuerpos de emergencia y subrayó su papel fundamental en la atención de contingencias.

“Hoy ellos son los verdaderos protagonistas: médicos, paramédicos, elementos de Protección Civil, bomberos, equipos de rescate, policías y voluntarios. Son los héroes de esta ciudad, quienes en los momentos más críticos están dispuestos a arriesgar todo para salvar la vida de los demás”, expresó Lozano.

Primer Macro Simulacro GAM (Giovanna Morales Gómez/Giovanna Morales Gómez)

El edil añadió que este ejercicio cobra relevancia ante la proximidad de un evento de talla internacional en la demarcación.

“Estamos a 50 días de un evento de talla internacional en Gustavo A. Madero. Estamos haciendo lo que nos toca: prepararnos, coordinarnos y estar listos. Porque gobernar es anticipar y, sobre todo, es cuidar a la ciudadanía”, finalizó el funcionario.

La Crónica de Hoy 2026