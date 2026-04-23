Busca Interpol a suegra de Carolina Flores por feminicidio; quería un cargo político en Ensenada (@sieteletras)

El 23 de abril de 2026, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión contra Erika María Guadalupe Herrera, señalada como presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores, ocurrido el 15 de abril en un departamento de la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con el reportero y columnista Antonio Nieto, Erika María Guadalupe Herrera Coriand, suegra y presunta asesina de Carolina Flores, buscaba un cargo político en Ensenada, Baja California.

¿Por qué Interpol busca a la suegra de Carolina Flores?

Las autoridades capitalinas giraron una orden de aprehensión contra Erika María Guadalupe Herrera, madre del esposo de la víctima, tras identificarla como presunta autora del feminicidio. El caso ha cobrado relevancia por la evidencia videográfica y por tratarse de un entorno familiar.

La agresión ocurrió dentro del domicilio de Carolina Flores, lo que agrava el delito. La orden judicial busca su localización para que enfrente el proceso penal correspondiente.





Aspiraciones políticas en Ensenada: un elemento que agrava el caso

De acuerdo con el reportero y columnista Antonio Nieto, así luce Erika María Guadalupe Herrera Coriand, suegra y presunta asesina de Caro Flores, quien buscaba un cargo político en Ensenada, Baja California.

Busca @INTERPOL_HQ a ASESINA de Caro Flores:



Así luce en estos días.



La @FiscaliaCDMX e Interpol ya siguen los pasos de Erika María Guadalupe Herrera Coriand.



Buscaba un cargo político en Ensenada 👉🏻 https://t.co/ejvLEBe5CT pic.twitter.com/cbuBEov84j — Antonio Nieto (@siete_letras) April 23, 2026

La información sobre sus aspiraciones políticas añade un elemento adicional al caso, que continúa bajo investigación por parte de las autoridades.

Así ocurrió el feminicidio de Carolina Flores

Cámaras de seguridad captaron el momento en que Carolina Flores, exreina de belleza de Baja California, fue atacada mientras se encontraba en su hogar junto a su bebé.

En el video se observa a la víctima cerca de una andadera, acompañada de dos perros, cuando su suegra le dispara con un arma de fuego. Tras las detonaciones, se escucha a Alejandro, esposo de la víctima, cuestionar a su madre, quien responde: “Nada, me hizo enojar. (…) Tú eres mío y ella no”.

VIEJA LOCA!! 🤬🤬 "Qué hiciste mamá!, nada me hizo enojar, tu eres mio", este es el momento en el que la exreina de belleza de #BajaCalifornia, Carolina Flores, fue ejecutada por su suegra Erika María en un departamento de Polanco el pasado 15 de abril. pic.twitter.com/5viIZ5YShP — Expresión En Red (@expresionenred) April 23, 2026

De acuerdo con las investigaciones, Alejandro tardó un día en denunciar el feminicidio.

Feminicidios en aumento en la Ciudad de México

El caso se registra en un contexto de alza en los feminicidios. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estos delitos aumentaron 50 por ciento en el primer bimestre de 2026 en la Ciudad de México respecto al mismo periodo de 2025.

El feminicidio implica el asesinato de una mujer por razones de género y contempla agravantes cuando existe relación con el agresor o violencia previa. En este escenario, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a emitir una ley general en la materia.