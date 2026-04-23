Mujeres Bienestar 2026: fecha límite de registro Continúa la etapa de registro para el programa Mujeres con Bienestar; conoce cuál es la fecha límite y quiénes pueden registrarse

Continúa la etapa de registro para el programa Mujeres con Bienestar del Edomex, por lo que aquí te decimos quiénes pueden realizarlo y cuál es la fecha límite.

Mujeres con Bienestar es un programa del Gobierno del Estado de México cuyo objetivo es beneficiar a mujeres de entre 18 y 64 años de edad que se encuentran en condición de pobreza y carencia de acceso a la seguridad social, otorgándoles un apoyo económico de 2,500 pesos.

¿Quiénes pueden registrarse en Mujeres con Bienestar?

Actualmente, el registro de Mujeres con Bienestar únicamente está disponible para quienes obtuvieron su folio de prerregistro entre 2023-2024 y están en lista de espera.

Estas mujeres deberán acudir al módulo de registro más cercano para actualizar sus datos y así poder recibir la tarjeta de Mujeres con Bienestar.

¿Cuáles son los documentos necesarios para el registro de Mujeres con Bienestar del Edomex?

Para poder registrarte en el programa Mujeres con Bienestar del Edomex, solo tienes que contar con tu folio de prerregistro realizado en 2023-2024 y acudir al módulo más cercano a tu domicilio para actualizar tus datos, donde se te solicitarán los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE) y una copia

Dos números de teléfono

Correo electrónico personal

Fecha límite y módulos de atención para el registro de Mujeres con Bienestar del Edomex

De acuerdo con lo anunciado por el programa Mujeres con Bienestar, el periodo de registro únicamente estará disponible durante el mes de abril, aunque aún no se ha anunciado una fecha exacta para la conclusión de esta etapa.

Sin embargo, la ubicación de los módulos de registro se anuncia en sus redes sociales, debido a que cada día se instalan en municipios diferentes a lo largo del Estado de México.

Por lo tanto, tendrás que estar al pendiente para conocer cuándo los módulos de registro se encuentren en tu municipio de procedencia.

¿Cuáles son los beneficios de Mujeres con Bienestar Edomex?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, estos son los beneficios que ofrece Mujeres con Bienestar Edomex, además del apoyo económico de 2,500 pesos:

Centro de capacitación digital y certificación

Asistencia dental telefónica y presencial

Asistencia oftalmológica telefónica y presencial

Asistencia psicológica telefónica

Asistencia nutricional telefónica

Recuerda que, para la entrega de tu tarjeta de Mujeres con Bienestar Edomex, las autoridades se contactarán contigo a través de los datos que proporcionaste para informarte la fecha, el lugar y el horario en el que debes presentarte a recogerla.