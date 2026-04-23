Plataforma de Uber prevé alta demanda en estadios y aeropuertos durante el Mundial

Uber y Uber Eats presentaron un conjunto de herramientas tecnológicas y operativas con miras al Mundial 2026 en México, enfocadas en facilitar la movilidad de usuarios y visitantes, así como el acceso a alimentos, artículos de consumo y servicios desde una sola aplicación.

La empresa adelantó que próximamente publicará el estudio “Movilidad urbana ante el Mundial 2026: retos, demanda y el rol de las plataformas digitales en México”, elaborado con la firma The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Los resultados preliminares indican que siete de cada diez usuarios consideran que Uber será un aliado para sus traslados durante el torneo, mientras que uno de cada dos encuestados señaló que las aplicaciones de movilidad son su opción más utilizada para desplazamientos desde y hacia aeropuertos.

En este contexto, la compañía informó que implementará las llamadas Zonas Uber, puntos definidos para ascenso y descenso de pasajeros en estadios, fan fests y áreas de alta concentración de personas.

Estas zonas se integrarán a opciones ya disponibles en la aplicación como Uber XXL, dirigida a grupos o usuarios con equipaje voluminoso; Uber Reserve, para programar viajes con anticipación; y Uber Taxi, modalidad que opera en alianza con la organización MX Taxi en Ciudad de México.

La empresa también dio a conocer ajustes en sus funciones de seguridad. En el Mundial, el Código PIN para verificación de viajes se activará de forma automática en las ciudades sede y en otros destinos de alta afluencia turística.

En paralelo, comenzó a habilitarse gradualmente la opción de PIN Personal, que permitirá a los usuarios utilizar un mismo código en todos sus viajes. Estas medidas se complementarán con ampliación de capacidades de soporte en distintos idiomas y campañas informativas dirigidas a turistas y residentes.

En el ámbito de entregas y consumo, Uber Eats anunció la expansión de su oferta de retail. Informó que la cadena OXXO ya opera en 70 ciudades del país dentro de la aplicación, con un catálogo de más de tres mil productos. Además, los usuarios podrán adquirir la membresía de Costco, en sus modalidades Dorada y Dorada Ejecutiva, directamente desde la plataforma.

La aplicación también relanzó funciones como Pedidos para Llevar y Pedidos Grupales, así como promociones denominadas Ofertas Relámpagos Drops, que se activarán en momentos específicos de los partidos. A esto se suma la iniciativa “Sal a Comer”, en colaboración con OpenTable, que permitirá consultar disponibilidad y reservar mesas en restaurantes desde la misma app.

El estudio referido indica que el 51 por ciento de los usuarios encuestados manifestó que dudaría en asistir a los partidos en estadios si no contara con este tipo de plataformas de movilidad. Con base en estos resultados, Uber y Uber Eats señalaron que buscan integrar soluciones que atiendan tanto la demanda de transporte como las necesidades de consumo de locales y visitantes durante el evento deportivo.