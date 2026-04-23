Transporte CDMX: retrasos en la Línea 2 del Metro por fallas mecánicas; Metrobús también registra afectaciones

Metro CDMX 23 de abril Reportan retrasos de hasta veinte minutos en una de las líneas más concurridas del Metro CDMX; el Metrobús capitalino registra una línea afectada.

Este jueves 23 de abril inicia con algunas complicaciones en el Sistema de Transporte Colectivo de la ciudad, ya que las fuertes lluvias de la noche anterior han provocado avances lentos en diversas líneas del Metro, destacando la Línea 2 (Azul) que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Por otra parte, el Metrobús también ha presentado algunas afectaciones en la Línea 3 y Línea 7, ya que usuarios y usuarias de este transporte han reportado retrasos de más de diez minutos en ésta última, rumbo a Campo Marte.

¿Qué pasó en la Línea 2 del Metro CDMX hoy jueves 23 de abril?

Esta mañana se vio interrumpido el servicio en la Línea 2 del metro debido a que arrojaron un objeto metálico a la zona de vías, causando la espera de entre quince y hasta veinte minutos entre cada tren, según reportó el público usuario en redes sociales.

Después de realizar las maniobras correspondientes para retirar el objeto que cayó a las vías, el servicio capitalino de transporte informó a través de su cuenta oficial en redes sociales que “se agiliza la circulación” en la línea afectada.

Sin embargo, el servicio interrumpido causó alta afluencia de personas, tanton en la línea 2 como aquellas que conectan a esta ruta.

Líneas del Metro CDMX que presentan retrasos hoy 23 de abril

El servicio interrumpido en la Línea 2 provocó que también existieran retrasos en las líneas 8 y 3, que conectan con las estaciones Chabacano e Hidalgo y donde se reporta saturación de personas.

Ante la alta afluencia de gente en dichas estaciones, los usuarios y usuarias han demandado a través de redes sociales el envío de un tren vacío para agilizar la circulación del servicio.

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta en la Línea 3, 8 y A; lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema apoya en andenes y accesos para regular el ingreso y mejorar el flujo.



Te recomendamos anticipar tu… pic.twitter.com/NQybgn6YSx — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 23, 2026

Entre otras líneas que han sido reportadas con retrasos este jueves 23 de abril, son:

Línea A.

Línea 12.

Línea 7.

A través de su cuenta oficial, el Metro CDMX recordó a la ciudadanía que las estaciones San Antonio Abad (L2) y Auditorio (L7) permanecen cerradas hasta nuevo aviso.

Metrobús CDMX hoy jueves 23 de abril

Usuarios y usuarias de este transporte han reportado afectaciones en las líneas siguientes:

Línea 3: Dirección Pueblo Santa Cruz Atoyac; el servicio se había detenido en la estación Poniente128 , pero de acuerdo a últimos reportes, se informa que ha reanudado su curso.

Dirección Pueblo Santa Cruz Atoyac; el servicio se había detenido en la , pero de acuerdo a últimos reportes, se informa que ha reanudado su curso. Línea 7: Dirección Campo Marte, reportándose retrasos de hasta diez minutos.

Autoridades del STC recomiendan al público usuario anticipar sus salidas y tomar precauciones, ya que las fuertes lluvias de la noche de ayer causaron afectaciones mecánicas.