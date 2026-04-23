Presentan Cartilla de Derechos de las Mujeres en Feria del Libro de Ecatepec

En el marco de la Segunda Feria del Libro de Ecatepec, autoridades municipales y figuras del ámbito político y cultural presentaron la Cartilla de Derechos de las Mujeres, un documento que busca fortalecer la protección y el conocimiento de los derechos de este sector en todo el país.

Durante el evento, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss calificó la cartilla como “un acto de justicia” para las mujeres, al destacar que su contenido permite acercar información clave sobre sus derechos y las herramientas para hacerlos valer. La presidenta municipal subrayó la importancia de impulsar acciones que promuevan la igualdad y combatan la violencia de género desde distintos frentes.

Por su parte, Citlalli Hernández Mora, ex titular de la Secretaría de las Mujeres del gobierno de México, señaló que aunque las políticas públicas son fundamentales para atender la violencia contra las mujeres, es necesario un cambio cultural en la sociedad mexicana. “Hoy las mujeres se sienten menos solas”, expresó al referirse al impacto que ha tenido la difusión de este tipo de materiales informativos.

Hernández Mora explicó que la Cartilla de Derechos de las Mujeres fue elaborada durante su gestión y cuenta con una amplia distribución a nivel nacional, con millones de ejemplares impresos y traducidos a diversas lenguas originarias, con el objetivo de llegar a más mujeres en diferentes contextos.

También compartió que este proyecto fue respaldado desde el gobierno federal con la intención de que no solo las mujeres, sino también los hombres, conozcan y reflexionen sobre estos derechos, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más equitativa.

En su intervención, Cisneros Coss destacó que el gobierno municipal ha implementado herramientas complementarias como el “Ecatálogo”, un directorio de instituciones que brindan atención a mujeres, con el fin de prevenir y atender situaciones de violencia en el municipio.

Previo a la presentación, la alcaldesa inauguró formalmente la Segunda Feria del Libro de Ecatepec, donde resaltó el papel de la lectura como una herramienta para fortalecer el tejido social. “Aquí hay gente que lee, gente que es crítica, que sueña y que construye”, expresó.

Asimismo, mencionó que la promoción de la cultura y el arte forma parte de una estrategia para mejorar las condiciones sociales y contribuir a la seguridad en el municipio, destacando la participación ciudadana como un elemento clave en la transformación de Ecatepec.

En el evento también participó Marina Taibo, integrante de la Brigada para Leer en Libertad, quien reconoció el interés de la población por la lectura, especialmente entre jóvenes mujeres. Señaló que este tipo de iniciativas reflejan cambios positivos en la sociedad y en la forma en que se abordan temas como la violencia de género.

La Feria del Libro se lleva a cabo en la explanada municipal y estará disponible hasta el 26 de abril. En ella participan decenas de expositores y editoriales, además de ofrecer actividades culturales y la entrega gratuita de libros a los asistentes.

Durante el primer día de actividades se realizaron presentaciones de libros, eventos artísticos y mesas de diálogo, consolidando este espacio como un punto de encuentro para la cultura, la reflexión y la promoción de los derechos en Ecatepec.