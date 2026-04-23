Llama FGR a SSC, C5 y FGJCDMX al uso de inteligencia para fortalecer investigaciones

Reunión Godoy Ramos hizo énfasis, además, en la necesidad de que la institución recupere la confianza de las mexicanas y mexicanos. (FGR)

La Fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, declaró que la inteligencia tiene que ser el eje principal para la investigación, pero no sirve si las autoridades no son capaces de convertirla en acciones para que se incorporen a la carpeta de investigación.

Durante su visita a la Fiscalia Federal en la capital, Godoy Ramos se reunió con Bertha Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX); Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) y Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Junto a autoridades capitalinas, la fiscal federal hizo énfasis en la necesidad de que la institución recupere la confianza de las mexicanas y mexicanos.

“Que se sepa que cuando la gente nos da información de delitos que lastiman a la sociedad, de delitos de alto impacto, que sepan que va a pasar algo”, subrayó Godoy Ramos.

Agregó que la FGR es una institución muy fuerte, que cuenta con personal altamente capacitado y equipo tecnológico de vanguardia útil para hacer investigaciones sólidas, para obtener sentencias ejemplares y combatir la impunidad.

Por ello, dijo, el Estado mexicano tiene actuar de manera coordinada, así es más fuerte que cualquier organización criminal.

Acompañada de David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, así como de Laura Chang Marroquín, titular de la Fiscalía Federal en la CDMX, recorrió cada pasillo y oficina del edificio para conocer y escuchar las necesidades de los trabajadores, con quienes conversó con el fin de dar cauce y respuesta a las áreas de oportunidad en cuanto a espacios, recursos técnicos, entre otros puntos.

Entre algunas de las áreas que visitó, estuvo la Bodega de Indicios. Escuchó el trabajo que hacen para recibir y preservar las evidencias, etapa fundamental para llevar a juicio a los probables responsables de la comisión de algún delito.