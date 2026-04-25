Apoya familia de Edith Guadalupe versión de la FGJ que culpa a Juan Jesús “N” de feminicida

Feminicidio Familiares Edith Guadalupese deslindaron de convocatorias en apoyo al caso del feminicidio así como pedir a los medios espacio para su duelo. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

La familia de Edith Guadalupe --- joven de 21 años que desapareció tras acudir a una falsa entrevista de trabajo, en la colonia Nonoalco, de la alcaldía Benito Juárez --- confía en las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en las que se señala a Juan Jesús “N” como el autor material del feminicidio.

Al exterior del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP), sitio donde agentes del Ministerio Público y de la Policía de Investigación se rehusaron a buscar a Edith, sus cercanos rechazaron que la Fiscalía haya fabricado presuntos culpables con la finalidad de encubrir a otras personas involucradas en el crimen.

Mencionaron que existen pruebas contundentes y fehacientes de la participación de Juan Jesús “N”, exvigilante del edificio donde desapareció, en el asesinato, datos de prueba que, reiteraron, se agregaron a una carpeta de investigación, la cual continúa abierta y con varias líneas de indagatorias vigentes.

Detallaron que dichas pruebas han sido revisadas por expertos independientes que nos dan la seguridad y certeza a la familia de que la Fiscalía no creó un culpable de fantasía.

Respecto a las pruebas periciales en las que se explica que Edith Guadalupe fue privada de la vida con un desarmador, así como que las manchas de sangre encontradas en la caseta pertenecen a la joven y que su cuerpo fue arrastrado hasta el estacionamiento para después ocultarlo bajo un bulto de arena, la familia subrayó que no tienen duda que dichas diligencias se están llevando a cabo con legalidad.

Sin embargo, reiteraron que su confianza en las autoridades no borra las omisiones que ocurrieron luego de las primeras horas en las que Edith Guadalupe fue reportada como desaparecida.

“La confusión y desinformación ha creado nubes, sombras, falsas narrativas y pésimos comentarios en notas periodísticas, reels, artículos. Que no solo han querido desestimar la teoría del caso, si no q no abonan al acceso a la Verdad y la Justicia. Lejos de ello nos han revictimizado tanto a Edith como a nosotros como familia”, reclamaron.

Aclararon que el titular de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Poletti Vega, no cometió ningún acto de corrupción en el caso ni fue la persona que les exigió dinero para agilizar la investigación, si no que las ilegalidades fueron realizadas por dos Policías de Investigación y un Ministerio Público, funcionarios que ya fueron destituidos.

Los familiares externaron su rechazo a la marcha convocada por la familia de Juan Jesús “N”, para exigir du liberación ante su presunta inocencia, con esto pidieron que no se use el nombre de Edith Guadalupe; además, pidieron a los medios de comunicación que les permitan seguir su proceso de duelo sin indagar en el feminicidio.