Marcha CNTE lunes 15 de junio: lista y horarios de las casetas con manifestaciones en CDMX

CNTE anuncia toma de casetas este 15 de junio. Maestros mantienen protestas en territorio mexicano (Mario Jasso)

En una semana más de movilizaciones por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el magisterio ha programado para este lunes 15 de junio la toma de casetas en el Valle de México, así como de carreteras en distintas regiones donde la organización tiene presencia.

Las medidas anunciadas por la coordinadora surgen después de que, durante el fin de semana, ratificara su rechazo a las propuestas del gobierno en materia educativa y de seguridad social. A raíz de esta decisión, también confirmó que el plantón instalado en el Centro Histórico continuará, por lo menos, una semana más.

Casetas donde se prevé la presencia de integrantes de la CNTE

México - Cuernavaca

México - Querétaro

México - Pachuca

Mexico - Puebla

México - Toluca

México - Texcoco

De igual forma, anunciaron la liberación de casetas en los estados donde la CNTE cuenta con presencia sindical, una medida que podría extenderse a diversas autopistas del territorio nacional.

Chihuahua

Chiapas

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Michoacán

Morelos

Oaxaca

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

De acuerdo con información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), se prevé que los manifestantes arriben a la autopista México-Cuernavaca alrededor de las 10:30 horas, por lo que se contemplan horarios similares para el resto de las casetas consideradas dentro de la jornada de movilizaciones.

¿Qué piden los maestros de la CNTE al gobierno?

Entre las exigencias de la coordinadora, buscan la revocación de la Ley del ISSSTE del 2007, una reforma que modificó la forma en la que se administraban las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. De igual forma, piden la eliminación de la Reforma Educativa vigente desde 2013, un incremento salarial del 100% y la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), órgano encargado de evaluar al personal docente.

Asimismo, demandan sostener una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum para que sus peticiones sean escuchadas y atendidas de manera puntual.