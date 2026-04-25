Arranca Semana Nacional de Vacunación en CDMX con nueva vacuna y meta de 1.7 millones de dosis

Arranca semana nacional de vacunación en la CDMX

El Gobierno federal y el de la Ciudad de México encabezaron el arranque de la Semana Nacional de Vacunación en la Ciudad de México con una nueva inmunización, se trata de la vacuna Sincitial Respiratoria, que se aplicará a las mujeres embarazadas entre las 32 y 36 semanas del embarazo.

La meta en la Semana Nacional de Vacunación —a realizarse del 25 de abril al 2 de mayo— es aplicar 1.7 millones de dosis, como parte de una acción estratégica para recuperar, fortalecer y garantizar la protección de la población contra enfermedades prevenibles por vacunación.

“Esta cifra representa no solo un objetivo operativo, sino un compromiso moral con cada una de nuestras niñas, niños, adolescentes, adultos mayores que dependen de nosotros como personal de salud y como población, tener esta corresponsabilidad”, afirmó la directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia, Samantha Gaertner.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, celebró que esta campaña tan importante inicie en la Ciudad de México, la ciudad con mayor población en el país.

“Tenemos aquí una gran tarea y una gran responsabilidad en la Ciudad de México de un tema que apasiona, que es la prevención de la salud… las vacunas son el mejor ejemplo de prevención, el mejor ejemplo, son la herramienta más poderosa para garantizar vida y salud”, aseguró.

La mandataria local recordó que en agosto del año pasado, cuando se reportaron los primeros dos casos de sarampión en la capital, se promovió la vacunación y desde entonces se han aplicado 3 millones 600 mil vacunas.

“¿Cuál es el universo de población a la que tenemos que cuidar en torno al sarampión? Son 5 millones 900 mil, es decir, más del 50 por ciento más del 60 por ciento de la población de la Ciudad de México se ha vacunado contra el sarampión”, celebró ante el secretario de salud del Gobierno federal, David Kershenobich.

“Secretario, confíe que la Ciudad de México va a comprometerse para que en esta semana de salud podamos avanzar”, dijo al destacar que la nueva vacuna va a significar tener la oportunidad de que las niñas y los niños nazcan más sanos.

Nueva vacuna para mujeres embarazadas

En su intervención, David Kershenobich, destacó que la Semana Nacional de Vacunación es de suma importancia ya que se aumenta la posibilidad de sobrevida de la población en general.

Aseguró que la campaña representa una tarea que es muy importante, “significa lograr un contagio social. No nada más se trata de los avances médicos, etcétera, el tener las vacunas, sino que necesitamos un contagio social, que la gente entienda la importancia que tiene vacunarse para uno mismo y proteger a los hijos en el futuro”.

El secretario federal explicó que la más reciente vacuna, la vacuna sincitial respiratoria, se aplicará a las mujeres embarazadas entre las 32 y 36 semanas del embarazo para evitar que los bebés mueran de neumonía.

“Por una parte, protege a la madre, pero el mensaje más importante es que protege a la niña o niño que va a nacer, le aumenta su inmunidad y evita que pueda fallecer en los primeros seis meses de una complicación, como es una neumonía. Y eso es algo muy relevante y es una innovación en lo que tiene que ver con las vacunas”, aseguró.

Destacó que con el paso del tiempo ha habido muchas innovaciones, como en la pandemia Covid-19 con el RNA, “pero el que hoy una madre embarazada nos dirija un mensaje, como el que acabamos de escuchar, es muy significativo, porque está protegiendo a la criatura que va a nacer y evitando las muertes prevenibles que podemos tener en el país. Entonces, estos son actos muy significativos”.