Entregan tinacos a familias de El Tenayo en Tlalnepantla

Con el objetivo de mejorar las condiciones de almacenamiento de agua en los hogares, el gobierno municipal de Tlalnepantla llevó a cabo la entrega de tinacos a familias de distintas colonias de la zona de El Tenayo.

La distribución fue encabezada por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, en coordinación con el organismo de agua local, como parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura básica en las viviendas.

Vecinas y vecinos de colonias como El Tenayo Centro, El Tenayo Norte, El Tenayo Sur y la Unidad Habitacional El Tenayo fueron beneficiados con este apoyo, que permitirá mejorar el almacenamiento del agua potable y contribuir a un uso más eficiente del recurso en sus hogares.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de acciones buscan atender necesidades prioritarias de la población, especialmente en zonas donde el suministro de agua puede presentar variaciones, por lo que contar con sistemas adecuados de almacenamiento resulta fundamental.

Asimismo, destacaron que la entrega de tinacos no solo representa un apoyo material, sino también una medida que fortalece la calidad de vida de las familias, al garantizar que el agua pueda conservarse en condiciones adecuadas.

El gobierno local reiteró que continuará impulsando programas sociales enfocados en mejorar los servicios básicos, con el propósito de asegurar que más hogares cuenten con herramientas que les permitan cubrir sus necesidades diarias.

Se subrayó que estas acciones forman parte de una política pública orientada al bienestar de la población, priorizando a quienes más lo requieren y promoviendo condiciones dignas en las viviendas del municipio.