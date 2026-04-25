Huixquilucan vibra con su Carnaval Cultural lleno de tradición

Con un ambiente lleno de música, color y tradición, el municipio de Huixquilucan celebró con éxito el Carnaval Cultural 2026, evento que reunió a más de mil 500 personas en la Cabecera Municipal y la Explanada.

Familias completas participaron en esta festividad que tuvo como objetivo fortalecer la identidad cultural de la región y preservar las tradiciones de sus comunidades. Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de diversas actividades artísticas, así como de un recorrido lleno de alegría que destacó las raíces del municipio.

La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco destacó la gran participación ciudadana en esta segunda edición del carnaval, al señalar que este tipo de eventos son fundamentales para mantener vivas las tradiciones de las 49 comunidades que integran el municipio.

El evento contó con presentaciones de ballets folklóricos como “Imperio Azteca”, “Raíces de Mi Tierra”, “Tradición y Pasión Mexicana” y “Quetzalcóatl”, los cuales llenaron las calles de ritmo y energía con danzas tradicionales que fueron bien recibidas por el público.

Además de la oferta cultural, el Carnaval Cultural 2026 incluyó actividades con enfoque social, como una jornada para promover la adopción de mascotas. Durante el evento, perritos del Centro de Atención y Protección Animal “Huixquican” participaron en el recorrido con el objetivo de encontrar un hogar.

Autoridades municipales resaltaron que este tipo de celebraciones no solo fomentan la convivencia familiar, sino que también fortalecen el tejido social y promueven el sentido de pertenencia entre los habitantes.

El Carnaval Cultural forma parte de una estrategia impulsada por el gobierno municipal para promover la cultura y el turismo en la localidad, así como para generar espacios de sana convivencia entre la población.

Asimismo, se reconoció el trabajo de la Dirección General de Cultura y Turismo, encargada de la organización del evento, así como la participación activa de la ciudadanía, quienes hicieron posible una jornada llena de entusiasmo.

Este evento consolida al Carnaval Cultural de Huixquilucan como una tradición en crecimiento, que año con año busca atraer a más visitantes y preservar el legado cultural del municipio.

Autoridades reiteraron su compromiso de continuar impulsando este tipo de actividades que contribuyen al fortalecimiento de la identidad y la promoción de las tradiciones, asegurando que las nuevas generaciones mantengan vivo el patrimonio cultural de la región.